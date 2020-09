Volley

Il tesoro di Rio: Leandro De Sanctis racconta l'Italia del '90

C'è attesa nel mondo della pallavolo per l'uscita del libro, prevista per il 17 settembre, scritto dal collega che per anni ha raccontato la pallavolo dalle pagine del Corriere dello Sport e che ci farà rivivere le emozioni del primo Mondiale della storia della nostra nazionale