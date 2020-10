Quel 28 ottobre a Rio...l'Italia festeggia i 30 anni dal primo Mondiale

ROMA- Quel 28 ottobre di trent’anni fa, nel tempio del volley brasiliano, in Maracanazinho di Rio De Janeiro un manipolo di ragazzi, che poi sarebbero diventati la ‘Generazione di Fenomeni’, scrisse una delle più belle pagine del volley e dello sport italiano. Guidati da Julio Velasco Zorzi, Lucchetta, Tofoli, Gardini, Cantagalli, Bernardi, Giani, De Giorgi, Masciarelli, Bracci, Martinelli, Anastasi conquistarono il primo storico mondiale azzurro demolendo le resistenze di Cuba, considerata allora la squadra più forte del mondo, in una finale mozzafiato raccontata in una diretta TV milioni di italiani, manco fosse la nazionale di calcio. “Campioni del Mondo, Campioni del Mondo, Campioni del Mondo” urlò al microfono Jacopo Volpi come aveva fatto Nando Martellini qualche anno prima in occasione del Mondiale di calcio. Quella nazionale si consegnò così alla storia aprendo un ciclo vincente arricchendo la bacheca dei trofei prestigiosi ai quali manca purtroppo soltanto l’oro Olimpico. Ma quello che quella squadra ha fatto resterà indelebile come quell’oro, l’oro di Rio.