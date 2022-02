Snow volley: La Rosa, Di Salvo, Garofalo vincono la 1a tappa

LINGUAGLOSSA (CATANIA)- Tante emozioni e divertimento nella prima tappa del Campionato italiano Assoluto di Snow Volley a Linguaglossa (CT) con la vittoria della squadra formata da Giuseppe La Rosa, Andrea Di Salvo e Riccardo Garofalo. Dopo il successo in semifinale contro Germanà/Alaimo/Cicala, la formazione palermitana ha trionfato in finale battendo 2-1 (15-11, 14-16, 15-10) la squadra catanese formata da Andronico F./Andronico G./Lombardo. Sul gradino più basso del podio la squadra composta da Gangemi/Giuffrida/Martinengo che nella finale per il terzo posto hanno avuto la meglio al tie break 2-1 (15-17, 15-13, 15-13) contro la formazione messinese formata da Germanà/Alaimo/Cicala.

La tappa siciliana giocata nella splendida cornice del Parco dell’Etna, ha visto scendere in campo, tra gli altri, anche Claudio Martinengo protagonista per tante stagioni sui diversi campi della Serie A2 maschile. L’ex schiacciatore catanese, che ha conquistato in questa tappa la terza piazza, è stato anche l’autore del primo punto messo a segno in questa prima edizione del campionato assoluto di snow volley.

Il campionato italiano dopo la tappa siciliana si prende qualche settimana di pausa prima della tanto attesa tappa finale in programma da venerdì 1 a domenica 3 aprile presso la stazione sciistica di Prato Nevoso, nel comprensorio del Mondolé, dove verranno assegnati i titoli femminili e maschili nella categoria 3x3.

TABELLONE MASCHILE-

FASE A GIRONI-



Gangemi/Giuffrida/Martinengo – Carlon/Daniele/Prima 2-0 (15-10,15-7)



Carlon/Daniele/Prima - Aloisio/Arena/Lavafila/Staiti 2-0 (15-11, 15-7)



Gangemi/Giuffrida/Martinengo - Aloisio/Arena/Lavafila/Staiti 2-0 (15-7, 15-6)



La Rosa/Di Salvo/Garofalo – Andronico F/Andronico G/Lombardo 2-1 (18-16, 13-15, 15-13)



Andronico F/Andronico G/Lombardo – Germanà/Alaimo/Cicala 2-0 (16-14, 16-14)



La Rosa/Di Salvo/Garofalo – Germanà/Alaimo/Cicala 2-1 (15-7, 12-15, 15-9)

QUARTI DI FINALE-



Andronico F/Andronico G/Lombardo/D’Urso – Aloisio/Arena/Lavafila/Staiti 2-0 (15-4, 15-8)



Carlon/Daniele/Prima – Germanà/Alaimo/Cicala 0-2 (5-10, 10-15)

SEMIFINALI-



La Rosa/Di Salvo/Garofalo – Germanà/Alaimo/Cicala 2-0 (15-11,15-10)



Andronico F/Andronico G/Lombardo - Gangemi/Giuffrida/Marino/Martinengo 2-0 (15-9, 16-14)

Finale 3°-4 POSTO-



Germanà/Alaimo/Cicala - Gangemi/Giuffrida/Martinengo 1-2 (17-15, 13-15, 13-15)

FINALE 1°-2° POSTO-



La Rosa/Di Salvo/Garofalo - Andronico F/Andronico G/Lombardo 2-1 (15-11, 14-16, 15-10)

LA CLASSIFICA FINALE-



1. La Rosa/Di Salvo/Garofalo 2. Andronico F./Andronico G./Lombardo 3. Gangemi/Giuffrida/Martinengo 4. Germanà/Alaimo/Cicala 5. Carlon/Daniele/Prima e Aloisio/Arena/Lavafila/Staiti