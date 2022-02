Seminari di Volley Scuola: c'è tutto esaurito

« A causa del Covid, Volley Scuola ha dovuto necessariamente cambiato pelle – ha spiegato il coordinatore del progetto Alessandro Fidotti – quello che è rimasto immutato è l’appeal che esso esercita sugli studenti, grazie anche al lavoro incessante di divulgazione svolto con passione dai docenti di educazione motoria ».

La cronaca di questi giorni registra l’iscrizione di due Istituti che hanno contribuito a scrivere la storia di Volley Scuola–Trofeo ACEA: l’IIS Via Silvestri (ex Malpighi) e il LS Ettore Majorana, l’uno per aver vinto ben undici edizioni sul campo (al secondo posto il Pacinotti Archimede con nove al terzo il F. D’Assisi con otto), l’altro per la straordinaria partecipazione (con tanti primi posti) ai vari concorsi che la manifestazione propone su argomenti di larga portata sociale. Due facce della stessa medaglia che fanno di Volley Scuola – Trofeo ACEA un laboratorio sportivo, culturale e didattico unico nel suo genere.

« Un’ulteriore nota positiva di questa edizione viene dall’adesione di scuole storiche e di istituti che sono alla prima esperienza – sottolinea il Presidente della Fipav Lazio, Andrea Burlandi – segno che Volley Scuola dimostra la sua vitalità ampliando i propri orizzonti. Abbiamo ricevuto richieste anche da altre regioni. Un bel viatico per il 2023, quando Volley Scuola taglierà il traguardo dei trent’anni. Ne siamo orgogliosi ».