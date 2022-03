Decise le sedi delle Finali Nazionali Giovanili

ROMA- La Federazione Italiana Pallavolo ha deliberato le date e le sedi delle Finali Nazionali Giovanili CRAI 2022 che assegneranno i titoli nazionali nelle rispettive categorie e che, come da tradizione, rappresentano un appuntamento clou per l’attività giovanile organizzata e promossa dalla FIPAV.

L’attività che catalizzerà l’attenzione dei settori giovanili nei mesi di maggio e giugno alzerà il sipario martedì 24 maggio con le categorie Under 18 femminile e Under 19 maschile, le cui gare si disputeranno rispettivamente a Verona e Alba Adriatica (TE).

Immediatamente dopo sarà la volta delle Finali Under 16 femminili e quelle Under 17 maschili in programma dal 31 maggio al 5 giugno. Il torneo femminile si giocherà a Roma mentre quello maschile a Monza.

Le Finali Nazionali Giovanili CRAI si concluderanno con le gare valevoli per i titoli tricolori nelle categorie Under 14 femminile e Under 15 maschile in programma, rispettivamente a Mondovì (CN) e Campobasso, dal 7 al 12 giugno 2022.

La formula delle finali Nazionali, dopo quella studiata per l’edizione 2021 che ha visto la partecipazione di 12 squadre per garantire le migliori condizioni di sicurezza in quel particolare momento legato alla pandemia di Covid-19, ritorna ad essere, come da tradizione, la stessa per ogni categoria, con un totale di 28 formazioni partecipanti che si contenderanno i titoli giovanili.

LE SEDI DELLE FINALI-

Finale Under 19 maschile: 24-29 maggio, Abruzzo (Alba Adriatica)



Finale Under 18 femminile: 24-29 maggio, Veneto (Verona)



Finale Under 17 maschile: 31 maggio-5 giugno, Lombardia (Monza)



Finale Under 16 femminile: 31 maggio – 5 giugno, Lazio (Roma)



Finale Under 15 maschile: 7-12 giugno, Molise (Campobasso)



Finale Under 14 femminile: 7-12 giugno, Piemonte (Mondovì)