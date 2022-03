Manfredi ha incontrato i vertici della FIVB

ROMA-Nella giornata di oggi si è tenuta presso la sede di via Vitorchiano una riunione tra i vertici Fipav, il direttore generale della FIVB Fabio Azevedo e il vice presidente senior della CEV Renato Arena.

Il tema principale dell'incontro è stata la definizione di alcuni aspetti organizzativi della Final 8 Maschile della Volleyball Nations League 2022. L'Italia ha confermato la sua candidatura, proponendo Bologna come sede della fase finale del torneo internazionale.

Il presidente Manfredi ha poi comunicato che l'Italia non presenterà alcuna candidatura ufficiale in merito al Campionato Mondiale maschile 2022, che come noto non si svolgerà più in Russia.

Il numero uno federale, però, ha tenuto a precisare che la Fipav resterà a comunque a disposizione della Federazione Mondiale, affinché l’evento possa essere organizzato nel migliore dei modi.

La riunione ha confermato ancora una volta gli ottimi rapporti tra le parti, come dimostrano i numerosi eventi che l'Italia ospiterà nei prossimi anni.