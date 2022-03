Stefano Belotti è il nuovo segretario della FIPAV

ROMA-Si sono conclusi oggi i lavori del Consiglio Federale, riunitosi presso la sede Fipav di via Vitorchiano. Come primo punto all’ordine del giorno il presidente Giuseppe Manfredi ha proposto la nomina del vice segretario Stefano Bellotti a segretario generale della Federazione Italiana Pallavolo, con decorrenza dal prossimo 1° aprile.

Il dottor Bellotti prenderà il posto di Alberto Rabiti, che il 1° aprile andrà in pensione dopo una lunghissima carriera in Fipav e con 17 anni passati nel ruolo di segretario generale. Manfredi ha voluto ringraziare Rabiti per il gran lavoro svolto nel corso di questo lungo periodo, contribuendo in maniera fondamentale alla crescita della Federvolley. Il presidente federale ha espresso poi la sua soddisfazione per il fatto che il segretario uscente abbia accettato di ricoprire un nuovo ruolo nella società Fipav Servizi.