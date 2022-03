I tecnici della Liguria a lezione da Velasco

Un momento speciale per gli allenatori liguri che si sono potuti confrontare con uno dei più grandi tecnici della storia del volley, ma una giornata indimenticabile anche per una selezione di talenti liguri che si sono allenati agli ordini di Velasco simulando le varie fasi di gioco nell’ambito delle 4 ore di “super allenamento”.

« E' un onore poter avere qui in Liguria uno dei più grandi allenatori di tutti i tempi », sottolinea Anna Del Vigo, presidente della Fipav Liguria.

« Per il nostro movimento è stata una occasione eccezionale. Gli oltre 60 allenatori che hanno potuto seguire la lezione del prof. Velasco porteranno con loro un bagaglio di esperienze sicuramente di valore. La formazione dei tecnici è uno dei temi su cui da sempre ci concentriamo per la crescita del movimento e oggi siamo sicuri di aver messo a segno un bel colpo ».

Carismatico, empatico, appassionato. Julio Velasco ha trasmesso tanto ad atleti e tecnici. Quattro ore di full immersion, non solo tecnico-tattica. L'ex allenatore che ha vinto tutto sia a livello di club che in azzurro, ha parlato soprattutto di valori e di cultura sportiva:

« Dobbiamo lavorare tutti per allargare la base. La pallavolo non è uno sport facile. Per questo dobbiamo metterci tutti grande passione per portare i ragazzi in palestra e strapparli ad altre abitudini meno salutari. Dico sempre che il campione lo troveremo più facilmente se aumenteremo i numeri dei praticanti e, poi, non è solo una questione di eccellenza ma anche di importante investimento educativo. Più ragazze e ragazzi giocheranno a pallavolo e migliore sarà il futuro di tutti, anche in termini di salute e risparmio di spese sanitarie. Non tutti diventeranno campioni ma il nostro obiettivo oggi e avvicinare di più i giovani allo sport e tenerli in palestra con tutta la nostra passione ».

In rappresentanza delle istituzioni, hanno accolto Velasco al PalaMariotti il vicesindaco Giulia Giorgi e l'assessore allo sport del Comune della Spezia, Lorenzo Brogi.

« Un' occasione straordinaria per la nostra città e il movimento sportivo spezzino- hanno sottolineato- Siamo orgogliosi di aver ospitato Velasco in questa nostra importante struttura e siamo lieti di poter dire che lo sport tornerà a regalare eventi ed emozioni a spezia nei prossimi mesi, dopo due anni davvero difficili per tutti ».