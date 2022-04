Snow Volley: conclusa la 1a giornata a Prato Nevoso

PRATO NEVOSO (CUNEO)- Conclusa sotto una fitta nevicata la prima giornata delle finali tricolori del Campionato Italiano assoluto di snow volley in corso di svolgimento nel comprensorio del Mondelè. Le gare del main draw hanno assegnato i pass per i quarti di finale maschili e femminili in programma domani mattina a partire dalle ore 9.30. Si sono disputate 16 partite nel tabellone maschile e 6 in quello femminile che i migliori interpreti italiani della disciplina sulla neve hanno onorato con delle giocate esaltanti.

Nel tabellone maschile sono state le squadre formate da Di Risio-Amorosi-Camozzi-Geromin, Pizzileo T., Pizzileo E., Pizzileo F.-Carucci, Carlon-De Monti-Cravera-Revolon e Badalotti-Torello, Calandri a conquistare per prime, in virtù dei primi posti ottenuti nelle rispettive pool, l’accesso al secondo turno ad eliminazione diretta di domani. Completano il quadro dei quarti di finali Hanni, Burgmann, SeeberGrober e Gentile, Panizza, Ghio vincitori del primo turno ad eliminazione diretta.

Nel torneo femminile, invece, le formazioni vincitrici della pool A (Parenzan-Prosperi-Tonon) e della pool B (Arcaini-Dalmazzo-Breidenbach) si sono qualificate direttamente alle semifinali. Le seconde e le terze classificate, invece, giocheranno domani alle ore 9.30 le sfide incrociate per decretare le restanti due semifinaliste.

Domani il week end del primo campionato assoluto sui due campi allestiti a Prato Nevoso prevedrà le gare che daranno poi accesso alle semifinali in programma alle ore 11 e ore 11.45. A seguire le finali per il terzo e quarto posto prima delle finali che decreteranno i vincitori dei titoli tricolori.

I RISULTATI DI OGGI 2 APRILE-

MASCHILE-



POOL A-

Gentile,Panizza,Ghio – Di Risio, Amorosi, Camozzi, Geromin 0-2 (7-15, 8-15); Lucca,Frassini,Crò - Gentile,Panizza,Ghio 2-0 (15-10, 15-13); Di Risio, Amorosi, Camozzi, Geromin, Lucca, Frassini, Crò 2-0 (15-9, 15-11)

POOL B-

Pizzileo T., Pizzileo E., Pizzileo F.-Carucci – Maestri, Ori, Piersanti 2-0 (15-8, 15-10); Baini, Simini, Di Martino - Maestri, Ori, Piersanti 2-1 (15-13, 9-15, 15-8); Pizzileo T., Pizzileo E., Pizzileo F.-Carucci - Baini, Simini, Di Martino 2-0 (15-10, 15-13).

POOL C-

Hanni, Burgmann, Sibeer, Grober – Arici, Angelini, Francesconi 2-0 (15-6, 15-9); Carlon, De Monti, Cravera-Arici, Angelini, Francesconi 2-0 (16-14, 15-11); Hanni, Burgmann, Sibeer, Grober – Carlon, De Monti, Cravera, Revolon 0-2 (11-15, 15-17)

POOL D-

Badalotti, Torello, Calandri -Farsella, Giaccone, Raviola 2-0 (15-9, 15-9); Castellana, Allegro, Palloni - Farsella, Giaccone, Raviola 0-2 (16-18, 10-15); Badalotti,Torello, Calandri - Castellana, Allegro, Palloni 2-0 (15-10, 15-13).

OTTAVI DI FINALE-

Baini, Simini, Di Martino - Arici, Angelini, Francesconi 2-0 (15-13, 15-12)

Hanni-Burgmann-Sibeer-Grober - Maestri, Ori,Piersanti 2-0 (15-9, 15-5)

Lucca-Frassini-Crò - Castellana, Allegro, Palloni 2-0 (15-11, 15-12)

Farsella-Giaccone-Raviola – Gentile, Panizza, Ghio 0-2 (0-15, 0-15) - forfait

FEMMINILE-



POOL A

Parenzan, Prosperi, Tonon – Lazzarini, Carrano, De Sabato, Epifani 2-0 (15-10, 15-10); Zavattaro, Favaglioni, De Luca - Lazzarini, Carrano, De Sabato, Epifani 2-0 (15-13, 15-12); Parenzan, Prosperi, Tonon - Zavattaro-Favaglioni-De Luca 2-0 (15-6, 15-11).



POOL B

Arcaini, Dalmazzo, Breidenbach – Ferretti, Merigo, Porcile 2-0 (15-8, 15-8); Priore, Michelon, Tagliapietra - Ferretti, Merigo, Porcile 2-0 (15-9, 15-9); Arcaini, Dalmazzo, Breidenbach – Priore, Michelon, Tagliapietra 2-0 (15-10, 17-15),

IL PROGRAMMA DI DOMANI 3 APRILE-

TABELLONE FEMMINILE-

Quarti di finale-

ore 9.30 Zavattaro, Favaglioni, De Luca - Ferretti, Merigo, Porcile; Priore, Michelon,Tagliapietra, Lazzarini, Carrano, De Sabato, Epifani 4-6, 3-5

Semifinali

ore 11

Finale 3°-4° posto-

ore 12.30

Finali 1°-2° posto-

ore 14

TABELLONE MASCHILE-

Quarti di finale

ore 10 Di Risio, Amorosi, Camozzi, Geromin – Hanni, Burgman, Seeber, Grober; Pizzileo T., Pizzileo E., Pizzileo F.-Carucci - Gentile,Panizza,Ghio

ore 10.30 Carlon, De Monti, Cravera, Revolon – Lucca, Frassini, Crò; Badalotti, Torello, Caladri – Baini, Simini, Di Martino

Semifinali

ore 11.45

Finale 3°-4°

ore 13.15

Finale 1°-2° posto

ore 14.45