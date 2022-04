Successo a Roma per il Regional Day

ROMA- Prosegue il cammino dei giovani ragazzi del Lazio verso il Trofeo dei Territori, in programma il 25 aprile, e per il seguente Trofeo delle Regioni. Dopo il Club Italia Allargato è stato il " Regional Day" maschile l'occasione per i 35 giovani selezionati per mettersi alla prova davanti allo staff federale. Ricezioni, schiacciate, alzate ma soprattutto sorrisi. Quelli che hanno accompagnato i due gruppi per tutto il corso dell'intenso pomeriggio di lavoro e di fatica presso il Palazzetto dello Sport di Guidonia. Presente al Regional Day anche il referente del CQR Maschile, Fabrizio Mares.

LE PAROLE DEL SELEZIONATORE NAZIONALE MONICA CRESTA-

« Fortunatamente siamo quasi tornati alla normalità dopo il Covid, abbiamo riaperto le porte ai palazzetti con i ragazzi che sono tornati in palestra a pieno regime già da febbraio. Già nel Club Italia Allargato ho potuto vedere qualcosa di buono in questi giovani atleti. Ho fatto 13 Trofei delle Regioni con il Piemonte e ogni volta che affrontavamo il Lazio ci trovavamo davanti una squadra di grandissimo livello, il bacino d'utenza regionale è di quelli davvero importanti. Sicuramente per noi tecnici è fondamentale capire il carattere e la determinazione dei ragazzi in ogni situazione di gioco. Ovviamente l'aspetto fisico e quello tecnico che valutiamo sono altrettanto decisivi ».

LE PAROLE DEL SELEZIONATORE REGIONALE MATTEO ANTONUCCI-

« Il Regional Day è stato un bel momento dove i nostri giovani hanno potuto mostrarsi a livello nazionale davanti a grandi professionisti. Questi sono momenti che vanno sfruttati per capire a che livello siamo e dove dobbiamo migliorare. Nell'ultimo periodo i risultati al Trofeo delle Regioni non sono stati dei migliori e dopo due anni di stop ancora non sappiamo di preciso quale sarà il nostro livello. Più di questo però è al miglioramento continuo a cui dobbiamo puntare, senza pensare troppo alla competizione ».

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA FIPAV LAZIO ANDREA BURLANDI-

« Questo Regional Day ha un valore particolare. Abbiamo avuto il piacere di ospitare Monica Cresta che visionerà e selezionerà i nostri ragazzi in funzione della loro partecipazione in contesti nazionali. Per noi è fondamentale un processo di crescita che parta dai nostri Centri di Qualificazione Territoriali, sempre il tutto in sinergia con le società. E questo processo di reclutamento e formazione diventa ancor più importante nel maschile, dove i numeri sono meno importanti rispetto al femminile. In generale siamo soddisfatti di questo ritorno dell'attività giovanile ».

I CONVOCATI DEL PRIMO GRUPPO:

Alessandro Alimenti - Roma Volley Club

Dario Barilli - Roma Volley Club

Federico Bottalico - Roma Volley Club

Andrea Chiaramonti - Fenice Roma

Flavio De Marzi - Marino Pallavolo

Gabriele De Marzi - Intent Sport

Alessio Giuliano - KK Eur Volley

Lorenzo Guarnieri - Fenice Roma

Wiktor Kubaszek - Green Volley

Robert Lazar - L'Arcobaleno

Nicolò Lorusso - Pol. Sempione

Tommaso Maddaluno - Roma Volley Club

Gabriel Marini Da Costa - KK Eur Volley

Gabriel Murante - KK Eur Volley

Tommaso Quadraroli - Pall. Civitavecchia

Leonardo Sandu - Pall. Civitavecchia

Andrea Sette - KK Eur Volley

Filippo Vegetali - Roma Volley Club

Fabio Zampana - Volley Club Frascati

I CONVOCATI DEL SECONDO GRUPPO:

Alessio Allocca - Marino Pallavolo

Flavio Costantino - Volley Anguillara

Andrea De Giorgi - Afro

Gianluca Galano - Pol. Tuscania

Francesco Grussu - Pall. Civitavecchia

Lorenzo Iadevaia - Volley Pontecorvo

Giorgio Magagnini - L'Arcobaleno

Vittorio Magni - Fenice Roma

Claudio Mancini - Volley Life

Christian Marconi - Argos Volley

Simone Mitrano - Serapo Volley Gaeta

Pierluigi Moriconi - Volley4Us

Mattia Pagni - Marino Pallavolo

Matteo Pampanin - Poolstars

Federico Paparella - Duemila12

Francesco Rizzo - Volley Life

Andrea Spoletini - Pol. Sempione

Jacopo Tosti - Marino Pallavolo