Italia - Croazia femminile: segui l'amichevole in diretta dalle 20:20

Firenze - Il collegiale della Nazionale di Volley Femminile di Firenze prevede quattro partite amichevoli, due contro la Croazia e due contro la Bulgaria.

Per la prima sfida con la Croazia, a palazzo Wanny, le azzure a disposizione di coach Davide Mazzanti sono: Sara Bonifacio, Caterina Bosetti, Cristina Chirichella, Sofia D’Odorico, Eleonora Fersino (Igor Novara); Francesca Bosio, Alessia Mazzaro, Elena Perinelli (Reale Mutua Fenera Chieri); Alice Degradi (Bosca S.Bernardo Cuneo); Terry Enweonwu, Sylvia Nwakalor (Il Bisonte Firenze); Anastasia Guerra (Bartoccini Fortinfissi Perugia); Marina Lubian, Ofelia Malinov, Elena Pietrini (Savino del Bene Scandicci), Martina Armini (Reale Mutua Fenera Chieri); Ilaria Battistoni (Igor Gorgonzola Novara); Emma Cagnin (Volley Bergamo 1991); Binto Diop e Linda Nwakalor (Bartoccini Fortinfissi Perugia); Emma Graziani e Sara Panetoni (Il Bisonte Firenze); Sofia Monza (Unet E-Work Busto Arsizio); Federica Squarcini (Bosca S.Bernardo Cuneo).

Il programma completo delle amichevoli, divise tra Firenze e Siena, prevede:

19 maggio Italia vs Croazia ore 20.30 a Palazzo Wanny - Firenze

20 maggio Italia vs Croazia ore 20.30 al PalaEstra - Siena

22 maggio Italia vs Bulgaria ore 20.30 a Palazzo Wanny - Firenze

23 maggio Italia vs Bulgaria ore 20.30 al PalaEstra - Siena