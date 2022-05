Dopo la terza vittoria consecutiva, ottenuta contro la Bulgaria (contro la Croazia le prime due), l’Italia del C.T. Davide Mazzanti torna in campo alle 20:30, nuovamente al PalaEstra di Siena, nuovamente contro la Bulgaria per chiudere il ciclo di 4 amichevoli giocate in Toscana. Come per la prima partita contro la Croazia, la partita è visibile in streming sul sito del Corrriere dello Sport Stadio a partire dalle 20.20.