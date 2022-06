Italia - Tunisia Under 22: segui la diretta dalle 18.20

La Nazionale Under 22 Maschile guidata dal tecnico Vincenzo Fanizza, ospita la Tunisia per preparare i Giochi del Mediterraneo, in programma dal 25 giugno al 5 luglio a Orano in Algeria, e i Campionati Europei di categoria, che si terranno dal 12 al 17 luglio 2022 a Tarnow in Polonia.Il test match (e il successivo in programma il'8 giugno sullo stesso campo alla stessa ora) si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport “Árpád Weisz” (presso l'Istituto d'Istruzione “La Rosa Bianca”) di Cavalese dalle ore 18.30.