Da domani a Fano le finali della Junior League

FANO (PESARO)-Sta per alzarsi il sipario sulla fase finale della 29a edizione della Del Monte® Junior League, dove i campioni del futuro si daranno battaglia sui campi di Fano e Lucrezia di Cartoceto. Tre giorni di grande volley giovanile attendono gli appassionati di pallavolo.



Le otto squadre qualificate alla fase finale sono state divise in due Gironi che si esauriranno tra la giornata di giovedì 9 giugno e la mattinata di venerdì 10 giugno. Le prime due classificate di ogni Girone accederanno alle Semifinali in programma venerdì alle 18.30 in contemporanea sui due campi.



Sabato si giocheranno le quattro partite che decideranno la classifica finale: al mattino verranno disputate le gare valide per il 7° e 8° posto (tra le quarte classificate dei gironi) e per il 5° e 6° (tra le terze). Alle 11.30 sarà in palio la medaglia di bronzo tra le squadre che avranno perso le Semifinali e alle 16.30 si giocherà la Finalissima per il 1° e 2° posto, che godrà di una produzione televisiva d’eccellenza.



I Campioni d’Italia della Del Monte® Junior League si aggiudicheranno il “Trofeo Massimo Serenelli” e le medaglie. Le squadre classificatesi seconda e terza riceveranno coppa e medaglie. Dal 4° all’8° posto saranno assegnate le medaglie e le targhe. Al miglior giocatore verrà consegnato un pallone d’oro quale vincitore del titolo Del Monte® MVP.



Girone A-