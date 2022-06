Il mondo del volley piange Enrica Macci e Serena Ursillo

ROMA-Il volley italiano, ed in particolare quello romano, in lutto per la tragica morte di Enrica Macci e Serena Ursillo, le due allenatrici di pallavolo che hanno perso la vita in un tragico incidente avvenuto in autostrada, all’altezza di Cetona, mentre le due ragazze si recavano a Chianciano Terme per prendere parte ad un corso per tecnici di secondo grado dove non sono mai arrivate. Entrambe romane di nascita vivevano rispettivamente a Montefranco in provincia di Terni e a Montecampano di Amelia, sempre in Umbria.