Storica promozione in prima divisione per la PallavoloPeterPan

Storica promozione in prima divisione per la giovanissima PallavoloPeterPan. Punto di riferimento nella periferia est della Capitale per la pallavolo giovanile, nonostante la giovane età (nata meno di 10 anni fa) e dopo i numerosi risultati ottenuti nel giovanile nel corso della sua recente storia ottiene un altro importante riconoscimento, questa volta in un campionato di serie. Con un gruppo interamente formato da atlete under18 delle quali metà under16 ottiene la vittoria ai play-off di seconda divisione contro la TiburVolley dopo una lunghissima rincorsa per accedere all’ultimo posto disponibile per i play-off. Sotto la direzione tecnica di Podgorica, che con la sua esperienza internazionale di atleta prima e tecnico poi, si è costruito un percorso continuo di crescita per queste giovani atlete. Un campionato lungo e impegnativo che ha visto le giovani ragazze vivere momenti di alti e bassi, soprattutto dopo la sosta forzata imposta dalle federazioni a gennaio al cui rientro il gruppo ha dovuto fronteggiare numerosi infortuni magistralmente gestiti dal team fisioterapico composto da Morelli, Sasarean e D’Agostino. Oltre al campionato di Seconda Divisione, le giovani ragazze hanno partecipato al campionato di under16 di eccellenza e all’under18 di elite, per un totale di 47 gare totalizzate al termine della stagione agonistica, costringendo Findo e Landi a dover gestire la rosa in vista degli impegni di fine stagione. “Abbiamo gestito i play off molto meglio di quanto mi aspettassi” – le parole di coach Findo – “essendo tutte alla prima esperienza temevamo il fattore stress che ci ha condizionato solo al primo set della gara di andata. La parte più difficile è stata la rincorsa ai play off, abbiamo dovuto recuperare 10 gare in un mese e mezzo senza possibilità di errore arrivando a qualificarci all’ultima giornata. Questa vittoria per noi ha un sapore speciale per le difficoltà affrontate, non solo a causa della pandemia. Vogliamo dedicarla a Gianni, che purtroppo ci ha lasciato non molto tempo fa ma è sempre presente con noi, e a Sabrina, che a causa di un brutto infortunio non ha potuto condividere questa gioia con noi sul campo”