Con la Fipav a “Fai la Differenza, Festival della Sostenibilità”

ROMA-Nell’ambito dell’iniziativa “Fai la Differenza, Festival della Sostenibilità” ben organizzato su più giornate dalla Sunrise, si è tenuto oggi un seminario a più voci nel solco degli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, in particolare il goal 4, quello con il focus sull’Istruzione di Qualità. Nella singolare location del Mega Centro Commerciale EUROMA2, si sono alternati sul tema Daniela Oliva, Presidente dell’Istituto di Ricerca Sociale, Christian Morabito di Save The Children Italia, Marta Musso, Biologa Marina ed educatrice, Salvatore Magri, Navigatore Transoceanico a Vela e a motore e Alessandro Fidotti, Coordinatore dell’Evento targato Fipav Lazio “Volley Scuola Trofeo ACEA”. Dopo essere stato chiamato in causa più volte nel corso degli altri interventi a proposito del “termometro” che regola la scuola, Fidotti, dopo aver portato all’uditorio il saluto del Presidente Andrea Burlandi, ha raccontato la genesi del torneo, legata all’intuizione del 1994 di Luciano Cecchi, oggi Vicepresidente della Federazione Italiana Pallavolo, e del Corriere dello Sport, e al suo percorso di crescita. “Emblematici”, ha aggiunto “gli ultimi tre anni, con l’avvento drammatico del COVID avrebbero potuto essere letali dopo ventisei anni di successi straordinari, ma grazie all’inserimento nella didattica a distanza, alla collaborazione con l’ACEA, la FAO, la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, del MI e del MAECI, l’evento si è ritagliato uno spazio sempre più significativo al cospetto di un bacino di studenti molto considerevole, fino a diventare un appuntamento che nessuna scuola vuole più saltare. Volley Scuola ha riaffermato come lo sport, in questa caso la Pallavolo, svolge un ruolo primario sul piano educativo e nella formazione psicofisica degli alunni, un ruolo spesso drammaticamente sottovalutato dalla politica che non lo inserisce in una visione strategica di lungo periodo”. Le immagini che hanno portato sul mega schermo i lavori dei ragazzi che si sono cimentati nei vari concorsi di Volley Scuola, hanno dato ulteriore conferma della validità pedagogica della manifestazione.