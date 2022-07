Guidetti: "Non vedo l'ora di avere Paola Egonu"

È il giorno della semifinale della Nations League femminile tra l’Italia e la Turchia . Un po’ la gara della verità per le azzurre, che dopo aver eliminato nei quarti la Cina , mettendo in fila la nona vittoria consecutiva, sentono profumo e voglia di finale. Ma ad Ankara , per continuare ad ambire ai gradini più alti del podio, le ragazze di Mazzanti dovranno superare la squadra di casa, sostenuta dal suo numeroso e chiassoso pubblico: la Turchia di Giovanni Guidetti , che sta vivendo in primo piano l’ennesima grande stagione della sua carriera in panchina, che lo ha visto vincere praticamente tutto con il Vakifbank Istanbul. Dove approderà in autunno il simbolo del volley femminile tricolore: Paola Egonu .

Guidetti, per l’ennesima volta in carriera si trova a fronteggiare l’Italia nella corsa al podio di una grande manifestazione.

«Ormai mi considero cittadino del mondo e devo affrontare una semifinale importante contro una grande squadra. Che sia l’Italia, che siano gli Stati Uniti, considero soltanto l’aspetto agonistico. Mi troverò davanti una nazionale molto, molto forte, senza punti deboli, contro cui sarà davvero difficile vincere».

Come arriva la sua Turchia a questa sfida?

«Noi finora in questa estate non abbiamo mai giocato benissimo. Per questo sto continuando a cambiare di frequente i posti 4. Non ho ancora trovato due martelli di cui fidarmi ciecamente. Sono abbastanza sicuro nel palleggio e nell’opposto, anche se quest’ultimo sta facendo molta fatica, e siamo decisamente forti al centro. Direi che siamo una squadra un po’ sbilanciata. E’ una cosa che non va, ma ci permette di rimanere a galla con le squadre più deboli di noi... vediamo se basterà con quelle più forti, ma ho i miei dubbi».

Un torneo giocato in crescendo, che Finals si aspetta?

«Abbiamo vissuto una Nations League un po’ sottotono rispetto agli altri anni. La formula è un po’ strana, non tutti hanno giocato con tutte le squadre più forti come abbiamo fatto noi. Siamo cresciuti strada facendo. Al di là di questo, qui ad Ankara, giochiamo davanti a 15.000 spettatori, che impazziscono per noi e questo ci dà quel qualcosa in più per non mollare su ogni palla, e ci può aiutare a trovare il gioco che ci è mancato sinora e che speriamo si veda nelle ultime due partite, le più importanti».

C’è difficoltà a lavorare con una squadra che sta tutto l’anno con lei, anche nel club?

«E’ comunque più facile che allenare una squadra composta di 14 atlete che non curo mai durante l’anno. Io mi considero già fortunato. E’ il mio quinto anno alla guida della Turchia, il mio metodo è abbastanza conosciuto, Considero un vantaggio avere 5-6 atlete che lavorano sempre con me. Nel gruppo non ci sono invidie o gelosie. Quando finisce il campionato comincia la nazionale. Si chiude un “file” e se ne apre un altro».

Oggi si trova davanti Paola Egonu, con cui dalla prossima stagione potrete scrivere insieme pagine importanti nella carriera di entrambi: la migliore giocatrice del momento insieme a un tecnico che con il club è tra i migliori e il più vincente dell’ultimo decennio.

«Ringrazio per il complimento, ma mi piace pensare che nel 2023 non ho ancora vinto nulla…»

Beh, nel 2022 ha vinto quasi tutto e ancora non ha finito.

«Speriamo ci sia il tempo di conquistare ancora qualche medaglia. Su Paola devo dire che è incredibile. Ho visto in televisione la partita contro la Cina e guardandola mi dava l’impressione che non stesse giocando benissimo. Poi ho visto il tabellino e ho letto: 36 punti! Ci ha talmente abituato tutti a fare cose straordinarie che quando le fa solo molto bene neanche ci fai caso. Ti sembra che giochi male quando fa un punto non spettacolare».

C’è un modo per limitarla?

«Tutte le più grandi atlete vengono difese e murate nello stesso modo. C’è un sistema per fermare la Boskovic, un altro per difendere contro l’Haak. Per l’Egonu ogni squadra cambia sistema perché nessuno ha ancora trovato il modo per fermarla. Non funziona mai niente e tutti provano a scovare una strada diversa. Tutti hanno fallito e tutti continuano a cambiare. E’ un’attaccante straordinaria, unica al mondo. Un’altra così non l’ho mai vista in vita mia. Sono contento ed emozionato perché dal prossimo anno la osserverò da vicino e non da avversario».