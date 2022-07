Manfredi raggiante: "giornata storica per la pallavolo italiana "

ROMA- Raggiante il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi per le storiche imprese delle nostre nazionali. Quattro finali vinte in un giorno ! Il 17 luglio 2022 rimarrà per sempre scolpito nella storia della pallavolo italiana.

« Per la pallavolo italiana si tratta di una giornata indimenticabile-ha dichiarato Manfredi- vincere quattro finali è qualcosa di incredibile. Voglio fare i complimenti davvero a tutti, dietro i successi europei dell’Under 18 maschile, dell’U21 femminile, dell’U22 maschile e delle Azzurre nella VNL c’è tanto lavoro e investimenti importanti da parte della Federazione Italiana Pallavolo. Sono davvero orgoglioso dei tecnici, degli staff e delle atlete/i che ancora una volta hanno dato grandissima prova delle loro qualità. Vincere non è facile, ma confermarsi è ancora più difficile eppure le nazionali azzurre da molti anni occupano i primi posti delle competizioni internazionali. Oggi festeggiamo, ma già da mercoledì saremo tutti concentrati sulle Finali della VNL maschile di Bologna. Continueremo a impegnarci e a dare il massimo per ottenere risultati come quelli di oggi. Voglio dedicare questa giornata a tutti i dirigenti di tutte le società, dalla più piccola alla più grande, che con i loro sacrifici quotidiani rendono grande questa Federazione ».