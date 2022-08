Volley, la nazionale Italiana in ritiro in Val di Fiemme

Inizia l’avvicinamento ai mondiali della nazionale Italiana di volley maschile, in programma dal 26 agosto all’11 settembre prossimi in Slovenia e Polonia. Coach Fefè de Giorgi ha convocato 18 giocatori per un collegiale da tenersi a Cavalese sulle Dolomiti della Val di Fiemme.

La squadra sarà ospite presso La Roccia Wellness Hotel di Cavalese: “ Siamo fieri ed orgogliosi, dopo cosi tanti anni di collaborazione, di poterci sentire parte attiva di questi fantastici teams.– Infatti alcuni servizi interni al nostro Hotel sono stati appositamente creati per il recupero psicofisico degli altleti – ci parla Federico Gilmozzi uno dei titolari dell'Hotel, – Durante questi anni, si sono instaurati anche dei rapporti di amicizia con i giocatori e lo staff e siamo felici di poterli sostenere durante la preparazione a questi importanti eventi. Contenti anche gli altri ospiti dell’albergo, che potranno condividere con gli atleti della nazionale azzurra, momenti di quotidianità".