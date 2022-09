Italvolley, Galassi: “Vinciamo senza pressione”

Sinora l’Italia non ha sbagliato nulla , ma da questa sera non può più permettersi nessun errore. Gli azzurri hanno superato di slancio la prima fase di un campionato del mondo che da oggi in poi prevede solo gare a eliminazione diretta. Alle 21.15 (diretta su RaiDue e SkySportAction) Giannelli e compagni scendono in campo contro Cuba in una gara da dentro o fuori, formula abbastanza insolita per la pallavolo quando in lizza ci sono ancora 16 formazioni, per alcuni versi attraente perchè mette a rischio il cammino verso le finali di Katowice di tutte le partecipanti, anche le favorite che non possono permettersi nessuna distrazione, nessuna giornata storta, se non vogliono vanificare tanti mesi di preparazione.

Gli azzurri, almeno nelle dichiarazioni, sono intenzionati a giocare come se non ci fosse un domani, senza fare calcoli e senza timori degli avversari che troveranno sulla loro strada, oggi Cuba, poi vincendo probabilmente la Francia. I transalpini nelle ultime 24 ore hanno avuto un contrattempo: il vice di Andrea Giani, Loic Geiler è risultato positivo al covid-19 ed è stato messo in isolamento per evitare contatti ravvicinati con Ngapethe e compagni.

Tra le pedine importanti nelle mani di Ferdinando De Giorgi uno dei punti fermi è Gianluca Galassi, centrale trentino che ha scelto il volley a 15 anni dopo essere stato un promettente portiere di calcio. L'ex-Club Italia, che si appresta a giocare per la quarta stagione consecutiva con il Vero Volley Monza, nel giro di un anno si è impadronito di una delle maglie da titolare nel sestetto azzurro. E lui a raccontarci come stanno vivendo il Mondiale i campioni d’Europa in carica.

Tre partite, tre vittorie soprattutto tre prestazioni in crescita è così?

«Si, sicuramente tre prestazioni in crescita, era quello che ci eravamo proposti di fare. Questo è un Mondiale in cui non c’è tanto tempo, noi le abbiamo utilizzate per migliorare il nostro gioco e credo che questo si sia visto in campo».

A livello personale eccellente il tuo esordio, bene anche le altre due gare: è soddisfatto?

«Sono soddisfatto per il rendimento che ho avuto sin dall’esordio, ma adesso arrivano le gare più difficili e sarà ancora più importante spingere al massimo, ancora di più di quanto non sia accaduto sinora. Per andare avanti servirà giocare delle gare sempre più... perfette».

Cosa dobbiamo temere di Cuba?

«Sicuramente il loro servizio. Ci saranno dei momenti della gara in cui spingeranno fortissimo. I cubani sono molto pericolosi sia al servizio che in attacco. Noi dovremo essere bravi a reggere il confronto, a “tenere” la loro potenza e riproporre il nostro gioco. Abbiamo le carte per batterli».

Avrà il non facile compito di giocare faccia a faccia con Simon la cosa la preoccupa?

«So bene dalle gare in cui l’ho affrontato in Superlega che contro Simon non è mai facile giocarci contro. Qui con l’importanza della gara, sarà ancora più determinato, ma noi dobbiamo fare di tutto per fermarlo».

Nello spogliatoio azzurro c’è lo stesso entusiasmo di 12 mesi fa?

«Nel nostro gruppo c’è tanto entusiasmo, come lo scorso anno all’Europeo, c’è tanta voglia di fare e andare avanti, di giocare e di arrivare sino in fondo».

A guardarla giocare mostra una grande sintonia in attacco con Giannelli è così?

«Con Simone abbiamo giocato insieme nelle giovanili di Trento e avevamo una buona sintonia. Adesso dopo tanto tempo ci siamo ritrovati a farlo in nazionale e di questo non posso che essere felice».

Dove può arrivare questa Italia?

«Non lo sappiamo dove possiamo arrivare, non ce lo siamo chiesto e non ce lo vogliamo chiedere. Giochiamo tutte le gare con l’obiettivo di andare avanti e alla fine vedremo dove siamo arrivati. Tutto senza troppa pressione e troppe aspettative. Siamo un gruppo che può fare molto bene e cercheremo di mostrarlo in campo».