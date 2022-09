Il ritorno di Velasco e della gloria: come nasce il successo della pallavolo italiana

Per l’Italia è iniziata la seconda età dell’oro. Oltre 30 anni fa a Stoccolma Julio Velasco guidò un bel gruppo di giovanotti in maglia azzurra al primo trionfo internazionale vincendo il titolo Europeo oggi a distanza di tanto tempo Ferdinando De Giorgi, uno di quei ragazzi, sta ripetendo il suo percorso e nel giro di un anno o poco più, ha riportato in Italia due trionfi di grandi proporzioni. Ieri come allora in molti si chiedono se c’è un segreto, se c’è una formula magica per queste esplosioni improvvise. Anche se i tempi sono cambiati. Perché dagli anni Novanta in poi l’Italia di fatto non è mai più scesa nel limbo del volley, se si eccettua un Mondiale da dimenticare, giocato nel 2014 proprio in Polonia con Mauro Berruto in panchina, in cui il sestetto tricolore chiuse al 13º posto. In tanti si chiedono cosa è cambiato negli ultimi anni nel movimento pallavolistico della penisola, che improvvisamente ha ripreso a vincere a tutti i livelli e soprattutto ha ripreso a sfornare talenti. In questa storia c’è ancora lo zampino di Julio Velasco, che nel giugno del 2019 quando il Coronavirus ancora non ci aveva aggredito, poco tempo dopo aver annunciato la fine della sua carriera di allenatore, ha accettato il ruolo di direttore tecnico delle nazionali azzurre giovanili. Un ruolo dirigenziale in cui ha profuso tutta la sua conoscenza e il suo modo di intendere una organizzazione tecnico-sportiva. E il cambiamento si è visto presto, con risultati importanti nei Mondiali di categoria di quell’anno: il trionfo nel Mondiale under 19 (in cui giocava Alessandro Michieletto che si può vantare di aver già vinto tre rassegne iridate U19, U21 e domenica quella assoluta) e un secondo posto di misura nell’Under 21, con una formazione che aveva nelle sue fila tra gli altri Daniele Lavia e Francesco Recine, da ieri campioni del Mondo.