Ostia: “Tutti al mare con il Volley S3”

OSTIA (ROMA)- È ripartita la pallavolo di base. Al Pontile di Ostia si è svolta questa mattina la manifestazione “Tutti al mare con il Volley S3”, organizzata dal Comitato Territoriale FIPAV Roma in collaborazione con il Municipio X di Roma Capitale. Una grande festa dedicata ai bambini di ogni età, alla quale hanno partecipato oltre 300 piccoli-atleti tesserati più altri che hanno provato per la prima volta l’emozione di una schiacciata sui campetti allestiti per l’occasione a pochi metri dal mare. Con il Volley S3, il progetto della federazione che avvicina al gioco della pallavolo esaltandone l’aspetto ludico e gioioso, è così cominciata ufficialmente la stagione 2022-23.

« Dopo un’estate esaltante per le nostre nazionali, chiusa con il titolo mondiale degli azzurri di De Giorgi, volevamo fortemente realizzare questo evento per i più piccoli – ha dichiarato il presidente della FIPAV Roma, Claudio Martinelli – perché è dai bambini che parte tutto, e non c’è vertice senza base”. In questo biennio così complesso per asd e ssd, alle prese prima con l’emergenza sanitaria e ora con quella energetica, emerge sempre di più la necessità di unire le forze e fare squadra, anche per tramite di eventi in grado di abbracciare l’intera famiglia pallavolistica del Comitato più grande d’Italia. Oltre alle manifestazioni internazionali, negli anni la FIPAV Roma si è infatti specializzata nell’organizzazione di iniziative pensate per i bambini, come dimostra il Memorial Favretto dedicato ogni anno alla memoria del presidente Franco Favretto, scomparso nel 2009, il quale sognava “una città a misura di bambino” e una società che sapesse mettere al centro i bisogni dei più piccoli ».

A Ostia i bambini hanno giocato per l’intera mattinata nell’ambito delle tre categorie del Volley S3: la “white” per i nati nel 2015, 2016 e 2017, la “green” per i 2013, 2014 e 2015 e la “red” per i 2011, 2012 e 2013. Divertimento, passione e aggregazione hanno caratterizzato l’evento, il primo di una stagione che vedrà la pallavolo di base protagonista in tante piazze e nelle palestre dell’intero territorio del CT Roma, rappresentato durante l’evento anche dalle società della provincia (Ciampino, Pomezia e tante altre). Nel corso di “tutti al mare con il Volley S3”, sostenuto da Serra Madre e Warrant Hub, sono intervenute la vicepresidente del Municipio e assessora allo sport Valentina Prodon, l’assessora scuola e cultura Angela Mastrantoni e la presidente della Commissione Sport Valentina Scarfagna, oltre al consigliere Maurizio Zeppilli che ha avuto un ruolo attivo nell’organizzazione della manifestazione, a conferma di una sinergia sempre più evidente tra la pallavolo e le istituzioni lidensi. I bambini hanno ricevuto il kit da gioco con maglia e cappello e la merenda e giocando all’aria aperta hanno potuto condividere le emozioni delle loro partite insieme a genitori e parenti, accorsi numerosissimi al Pontile per l’occasione.

« Vi aspettiamo a Ostia per altre iniziative come questa – il saluto di Valentina Prodon – vogliamo che il nostro Municipio diventi sempre di più la casa della pallavolo ».