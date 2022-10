Domenica 9 ottobre la festa della pallavolo a Piazza di Siena

"Lucky" giocherà insieme ai bambini nelle specialità "White", "Green" e "Red" del Volley S3, un nuovo modo di avvicinarsi alla pallavolo ponendo al centro del percorso formativo il concetto di divertimento, illustrando le tecniche dello Spikeball con il suo entusiasmo contagioso. Per i bambini sarà una domenica da ricordare sui campetti allestiti sul prato di Piazza di Siena, nell’ambito di una partnership tra il Comitato guidato dal presidente Claudio Martinelli e il Municipio II di Roma Capitale. La festa “Bentornato Volley S3” inaugurerà quindi, in grande stile, la stagione sportiva 2022-23 dei più piccoli, dopo un primo assaggio sul pontile di Ostia lo scorso 18 settembre. “La FIPAV Roma si conferma un’istituzione che mette al centro della propria azione i bambini – ha spiegato Martinelli – con l’obiettivo di affiancare alla pratica sportiva messaggi educativi sui corretti stili di vita abbinati all’educazione sportiva e motoria”. Questa manifestazione, la seconda in poche settimane pensata esclusivamente per i bimbi dai 5 ai 12 anni, si inserisce in un filone che condurrà alla 12a edizione del Memorial Franco Favretto prevista a maggio, la kermesse che permetterà a migliaia di bambini di condividere la propria passione per la pallavolo in un luogo storico e iconico come via dei Fori Imperiali, a Roma.

Lo spazio di Piazza di Siena è stato concesso dalla Federazione Italiana Sport Equestri. La FIPAV Roma ringrazia sin da ora la FISE e il suo presidente Marco Di Paola, insieme a Sport e Salute e al suo direttore generale Diego Nepi, per aver avviato una collaborazione proficua con l’obiettivo di favorire occasioni di socialità e aggregazione, unendo competenze organizzative di federazioni differenti per venire incontro alle esigenze dei bambini, i veri protagonisti dello sport di base. Con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto ambientale delle proprie manifestazioni, il CT Roma continuerà a veicolare l’iniziativa “plastic-free” già comunicata in altre manifestazioni dedicate ai più piccoli: pertanto, durante l’evento, non saranno distribuite bottigliette d’acqua (in loco sono presenti delle fontanelle) confidando nella collaborazione di tutti i partecipanti per il conferimento dei rifiuti nei contenitori predisposti.