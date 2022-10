Roma non completa la rimonta, Ortona vince al tie break

GUIDONIA (ROMA)- Nell’esordio in campionato la Smi Roma lotta, rimonta due set, poi si arrende al tie break alla corazzata Sieco Service Ortona, una delle favorite al salto in A2. Buone indicazioni comunque per coach Budani che, nell’esordio in A3 dopo un anno di purgatorio in B, può guardare con fiducia al proseguo del campionato. Dall’altra parte della rete la Sieco Ortona si illude di aver vita facile andando in vantaggio per due set a zero per poi subire la rimonta dei padroni di casa che pareggiano il conto. Al Tie-Break la spunteranno i ragazzi di Lanci che portano a casa i primi due punti della stagione.

Bravi gli adriatici a gestire bene il gioco nei primi due set, anche se con qualche sbavatura. Le prime avvisaglie che il vento stava cambiando sono arrivate con il terzo set. La Sieco comincia ad abbassare la guardia e i padroni di casa ne approfittano. La Sieco tiene botta e arriva allo sprint finale in un testa a testa con gli avversari. Alcune circostanze sfavorevoli, tuttavia, non aiutano una Sieco già in difficoltà e il set è dei capitolini. I padroni di casa sono galvanizzati mentre gli impavidi cedono di schianto. Ne risulta un quarto set con una Sieco irriconoscibile che presta il fianco agli attacchi dei Lupacchiotti. Roma ringrazia e raggiunge quello che era un insperato tie-break. Giocare al meglio quando ci si vede rimontati di due set non è facile. Serve una grande forza d’animo per rimettersi in moto e gli abruzzesi ritrovano le risorse e le forze fisiche nel tie break per prendersi quella vittoria che le era sfuggita di mano soltanto poco tempo prima.

I padroni di casa tornano in Serie A3 e scendono in campo con il palleggiatore pescarese Alfieri e l’opposto Rossi. Al centro ci sono Coggiola e Mercanti con Sablone e Alessandro Cicchinelli schiacciatori di banda. Recupito Libero.

Gli ospiti della Sieco rispondono con la diagonale composta dal regista Ferrato e dall’opposto Bulfon. Schiacciatori di banda Capitan Marshall e Bertoli mentre al centro ci sono Fabi e Arienti. Libero Benedicenti

La prima palla di questo campionato di Serie A3 è tra le mani dei padroni di casa ma la palla va fuori 0-1. Il lungo scambio premia i ragazzi di Roma che tentano un allungo immediato 4-1. Bulfon sbaglia il servizio 5-2. Rosso mura bene Marshal in pipe 6-3. Bertoli prova ad accorciare le distanze 6-4. Anche Ferrato sbaglia dai nove metri 8-6. Arriva il primo vantaggio per Ortona dopo una rimonta 9-8. Bertoli poi sbaglia il servizio mentre Roma fa Ace ed è ancora ribaltamento 10-9. Ortona comincia a macinare gioco e alla fine della prima parte del set i ragazzi di Coach Lanci si portano sull’11-14. Roma però non ci sta’ e mette a segno un importante parziale fino all’13-14. La Sieco soffre l’efficienza del muro capitolino 15-15. Poi 18-18, il set continua sui binari del perfetto equilibrio. È Marshal che segna il punto del 19-20. Ancora un errore al servizio, questa volta tocca a Marshall 21-22. Arriva il primo Set Point per Ortona quando il tabellone indica 21-24. Ortona mette a segno un ace con Arienti e chiude il primo set 22-25.

La Sieco è più sicura nelle giocate. Ha un buon avvio di secondo parziale e si porta subito sul punteggio di 4-8. Ancora un piccolo allungo quando siamo alla metà del set e la Sieco conduce 7-12. Continua il buon momento degli ortonesi e il distacco aumenta 9-16. I padroni di casa si scuotono dal torpore e riducono il GAP, che rimane tuttavia importante 14-19. Mentre la Sieco si avvicina al traguardo del secondo set gli avversari segnano il punto del 17-22. Il primo set point per Ortona è sul 18-24 ma Roma riesce subito ad annullarlo 19-24. La seconda volta è quella buona. Ortona si aggiudica il primo dei tre punti messi in palio vincendo il secondo parziale con il punteggio di 19-25.

Partono bene i giallorossi nel terzo periodo e vanno in vantaggio 2-0. De Fabritiis porta i suoi sul 3-0. Troppo rilassata la SIECO, gli ospiti ne approfittano per portarsi sul 6-1. Tenta la risalita Ortona e riduce le distanze 7-4. Buona la veloce al centro di Fabi 8-7. Continua a macinare gioco la Sieco fino a raggiungere il pareggio sul 10-10. I capitolini non ci stanno e tentano un nuovo allungo 14-12. Un set pieno di emozioni, questa volta è la SIECO a rifarsi sotto 14-14. L’equilibrio continua anche nella fase finale e le due squadre sono in parità sul 18-18. Si continua a giocare punto a punto 22-22. Sprint finale dei padroni di casa che si aggiudicano il terzo set 25-23.

Il Quarto Set è equilibrato quanto il precedente, si gioca punto a punto quando il punteggio indica 8-8. L’equilibrio lo rompono i padroni di casa che cominciano a giocare bene mentre la Sieco rimane imballata 20-16. Continuano a dominare i lupi che alla fine trascinano gli ortonesi al tie-break.

Scatto di orgoglio per Ortona che al pronti via nel tie break va avanti sul 3-6. Il distacco rimane invariato e poco dopo il cambio di campo la Sieco mantiene il vantaggio 7-10. Gli adriatici riescono a conservare lo scarto di tre punti e vanno al Match point sul 11-14. Ancora un sussulto e gli abruzzesi chiudono set e partita a loro favore (12-15). Ma Roma esce dal campo fra gli applausi.

I PROTAGONISTI-

Nunzio Lanci (Allenatore Sieco Service Ortona)- «Purtroppo abbiamo avuto l’occasione di chiudere la gara già dal terzo set, nonostante non avessimo espresso la nostra migliore pallavolo. Di certo non ci sono alibi o scusanti ma qualche episodio nel finale di set ci è stato davvero sfavorevole. Avremmo potuto chiuderla lì e portare a casa tre punti pieni ma non siamo stati abbastanza bravi nei momenti topici. Il quarto set l’abbiamo giocato davvero maluccio. Ci siamo incastrati nei meccanismi e non siamo riusciti a fare cambio palla. Per fortuna nel quinto set ci siamo ripresi acquistando subito un margine che ci ha permesso di gestire al meglio l’ultimo parziale. È una vittoria comunque importante che ci lascia tanto materiale su cui lavorare in settimana per giocare la pallavolo di cui siamo capaci e che abbiamo ampiamente dimostrato di esprimere in pre-season».

IL TABELLINO-

SMI ROMA – SIECO SERVICE ORTONA 2-3 (21-25, 19-25, 25-23, 25-17, 12-15)

SMI ROMA: Alfieri 3, Rosso 3, Mercanti 8, Rossi 24, De Fabritiis 12, Coggiola 10, Barone (L), Recupito (L), Sablone 9, Cicchinelli A. 0, Cicchinelli S. 0. N.E. Acconci, Antonucci, Cieslak. All. Budani.

SIECO SERVICE ORTONA: Ferrato 5, Bertoli 19, Fabi 6, Bulfon 17, Marshall 24, Arienti 6, Vindice (L), Benedicenti (L), Pollicino 0. N.E. Di Tullio, Palmigiani, Dall’Agnol Dal Bosco, Iorno, Lanci. All. Lanci.

ARBITRI: Cruccolini, Giulietti.

NOTE – durata set: 27′, 28′, 34′, 27′, 18′; tot: 134′.

IL TABELLINO-

TINET PRATA DI PORDENONE – DELTA GROUP PORTO VIRO 3-0 (25-22, 25-11, 25-16)

TINET PRATA DI PORDENONE: Boninfante 2, Porro 12, Katalan 8, Petras 14, Scopelliti 7, De Angelis (L), Pegoraro 0. N.E. Baldazzi, Sist, Bruno, Bortolozzo, Gambella, De Giovanni. All. Boninfante.

DELTA GROUP PORTO VIRO: Garnica 0, Vedovotto 4, Sperandio 4, Krzysiek 9, Pierotti 7, Barone 5, Lamprecht (L), Bellei 0, Iervolino 2, Russo (L), Sette 0. N.E. Zorzi, Milan, Erati. All. Battocchio.

ARBITRI: Selmi, Clemente.

NOTE – durata set: 28′, 24′, 24′; tot: 76′.