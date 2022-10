A Villa Borghese con Lucchetta e i bambini di Roma

ROMA- Ci sono tanti modi per cominciare una stagione. Il CT FIPAV Roma, da sempre punto di riferimento per l’attività territoriale della Federazione Italiana Pallavolo, ha deciso ancora una volta di tagliare il nastro delle sue attività insieme ai bambini e alle bambine delle associazioni sportive. Quasi 800 piccoli atleti, insieme alle loro famiglie (genitori, nonni, parenti e amici), ai tecnici e ai dirigenti delle asd, hanno popolato domenica 9 ottobre lo spazio verde di Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese, per una vera e propria festa di passione pallavolistica sui 50 campi allestiti nel parco. “Bentornato Volley S3” , organizzato dalla FIPAV Roma con la collaborazione del Municipio II di Roma Capitale, della FISE e di Sport e Salute, è stato un successo sotto tutti i punti di vista. Senza classifiche o graduatorie, i bambini dai 5 ai 12 anni di Roma e provincia hanno disputato delle partite di Volley S3 White, Green e Red, caratterizzate dal sano agonismo e all'insegna del divertimento.

Special guest di "Bentornato Volley S3" è stato il mitico Andrea Lucchetta, campione del mondo della "Generazione dei Fenomeni", commentatore televisivo e testimonial del progetto Volley S3 della FIPAV.

L’evento è stato possibile grazie alla sempre più stretta collaborazione tra la grande famiglia della pallavolo e l’assessore allo Sport, ai Grandi Eventi, alla Moda e al Turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato, il quale si è intrattenuto a lungo con i bambini (giocando con loro) oltre a portare il suo saluto ai tanti presenti.

« Lo sport deve invadere la nostra città – ha dichiarato Onorato – dobbiamo spingere le nuove generazioni a tornare nei parchi e negli spazi comuni dopo due anni di pandemia. Grazie allo sport e alla pallavolo, una disciplina di valori e di vittorie, vogliamo promuovere stili di vita sani. Siamo in uno dei luoghi più belli di Roma e direi del mondo, questa festa di volley è davvero incredibile ».

« È bellissimo essere qui, così come è bellissimo l’entusiasmo di questi bambini che non finisce mai di sorprenderci – le parole di Claudio Martinelli, presidente FIPAV Roma – dai Fori Imperiali alle Terme di Caracalla, passando per i parchi e le ville più belle della città e arrivando al mare di Ostia: stiamo portando le feste dei bambini in ogni luogo del nostro territorio, vogliamo raggiungere ogni Municipio con i nostri bambini. Il CT Roma mette al centro della propria missione sportiva i piccoli e la loro gioia ».

Presenti all’evento il vicepresidente della Federazione Italiana Pallavolo, Luciano Cecchi, e il presidente della FIPAV Lazio,Andrea Burlandi e i Iacono, Di Domenico, Rondinone, Sacripanti, Gaito e Frondae il consigliere regionale Fabio Camilli.

A portare il saluto istituzionale del Municipio II è stato l’assessore Fabiano Rosario:

« Finalmente è caduto un tabù: gli spazi verdi a Roma possono e devono essere utilizzati dallo sport. Siamo il Municipio delle ville storiche e siamo davvero felici per la riuscita di questa giornata dedicata ai bambini ».