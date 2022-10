Simone Giannelli in tv con la fidanzata Selly: "Non è facile perché..."

Prima volta a Verissimo per Simone Giannelli. Il campione di pallavolo è stato intervistato da Silvia Toffanin tra carriera e vita privata. Lo sportivo ha parlato a lungo della fidanzata Selly Montibeller, alla quale è legato da ormai sei anni. "Sono molto fortunato ad avere Selly nella mia vita - ha spiegato il pallavolista - Mi è sempre vicino e non è facile. Abbiamo tante responsabilità, tante pressioni, siamo sempre in giro e le vacanze estive noi non è che le abbiamo, dobbiamo fare un sacco di gare in quel periodo e lei sta spesso da sola, seppur con le sue compagnie".