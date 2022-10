Primo successo per la Smi Roma contro Napoli

ROMA-Prima vittoria per la Smi Roma in stagione, primi tre punti per la squadra romana che nell’anticipo della quinta giornata di andata della serie A3 ha sconfitto nell’impianto di Guidonia la QuantWare Napoli per 3-0 (25-21, 25-21, 25-11), successo mai messo in discussione con Rossi e compagni che hanno suonato lo spartito dall’inizio alla fine. Vittoria meritata, successo dal sapore particolare in una sorta di rivincita della finale playoff della passata stagione. I capitolini hanno impresso un buon ritmo in cambiopalla e sono stati attenti in fase break, nei primi due parziali il tema è stato lo stesso con a metà set la squadra di casa a prendere il largo fino al 25 finale. Una vittoria importante per il morale, dopo tre partite effettive giocate, e per una classifica che si è sbloccata. Al centro è tornato Antonucci dopo l’infortunio alla caviglia, capitan Rossi il migliore con 18 palloni messi a terra e 48% in attacco, non da meno Sablone con 10 punti e 63% in attacco, ma nel complesso tutta la squadra ha reso bene. Il pensiero dello stesso capitano. “Era una partita da vincere perché la classifica richiedeva punti e perché era uno scontro diretto, è stata una buona prestazione da parte nostra in tutti i fondamentali, siamo stati bravi a mantenere un buon livello del gioco, nel terzo poi siamo stati superiori. Dovevamo fare risultato a tutti i costi, contenti di esserci riusciti”.