Anastasi: "Un Mondiale durissimo ma Perugia è infinita"

P erugia è pronta per dare il primo assalto al Mondiale per club che scatta nella tarda serata di domani a Betim, in Brasile. Invitata dopo il forfait dei campioni d’Europa dello Zaksa Kodzyerzin-Kozle, la squadra umbra ha attraversato l’oceano per portare a casa il titolo di Campioni del Mondo per club. Sulla panchina della squadra di fuoriclasse allestita dal presidente Gino Sirci, siede Andrea Anastasi. Arrivato in Umbria la scorsa estate per guidare una squadra di stelle con cui ha già vinto la Supercoppa a novembre e stabilito un record: un girone di andata di Superlega fatto di sole vittorie da 3 punti.

Che emozioni le dà tornare in Sudamerica, dove ha vissuto due indimenticabili momenti della sua vita nella pallavolo: il trionfo da giocatore nel Mondiale di Rio 1990 e il primo oro da ct azzurro nella World League 1999?

«Mi ha ricordato due momenti centrali della mia carriera, da giocatore prima e poi da allenatore. Due situazioni che mi hanno dato anche la convinzione di credere nelle mie possibilità. La prima come giocatore, quando ho avuto la fortuna di far parte del grande gruppo di Velasco. E la seconda volta come ct della Nazionale italiana (Anastasi ha guidato anche la Spagna, la Polonia e il Belgio, ndr). E’ un ricordo lucido eravamo arrivati a Mar del Plata con tanti problemi, tanti giocatori a riposo. Abbiamo subito centrato un risultato che ha fatto bene a me come allenatore e alla Nazionale contemporaneamente».



Torna in Sudamerica con una squadra, effettivamente una corazzata, per conquistare un trofeo che è tra gli obiettivi più importanti della stagione.

«E’ un Mondiale difficilissimo. In primis per le difficoltà organizzative che dobbiamo affrontare. Per giocarlo abbiamo dovuto attraversare tutto l’oceano in pieno campionato, poi perché non so come sarà l’organizzazione con i brasiliani che si sono messi il loro giorno di riposo dopo due partite, invece a noi ci hanno messo quattro partite consecutive, senza nessun intervallo tra le due gare della pool e le due della fase finale. Da questo punto di vista si capisce bene che non hanno tenuto in nessuna considerazione le squadre europee, e hanno semplicemente cercato di avvantaggiare le squadre brasiliane. E’ una cosa che mi lascia perplesso, però pazienza. Noi abbiamo la consapevolezza di avere un roster lungo. Cercherò di gestire nella migliore maniera le risorse che ho a disposizione».

Un grande organico davvero.

«Penso che questo per noi sia un grande vantaggio. Alla squadra ho detto sin dall’inizio che avrei utilizzato tutti i ragazzi a disposizione, compatibilmente con la loro condizione fisica. Ho detto anche che ci sarebbero stati dei turn over, consapevole che se vuoi una squadra compatta e coesa devi dare a ogni giocatore il modo di esprimersi al meglio in campo. Se un giocatore è bravo, ma sta sempre in panchina rischi che non si senta coinvolto nel progetto».

Tre grandissimi campioni in squadra come Giannelli, Leon e Semeniuk, più un altro come Plotnytsky che anche se non parte sempre titolare sta spingendo fortissimo. Chi è il più importante in squadra?

«Domanda complicata perché sono tutti importantissimi e bravissimi. Io vado oltre perché queste possono essere le stelle della squadra, ma appunto Plotnytskyi non è da meno, Colaci in tutta la sua carriera ha dimostrato di essere un grande, Roberto Russo, Flavio e Seba Solè sono altri giocatori molto importanti. Io faccio fatica a fare una graduatoria».



Giannelli si è capito subito che sarebbe stato un grande personaggio in campo, ma importante anche fuori aiuta molto i compagni e l’allenatore?

«Penso che sia il giocatore più importante, ha la qualità per poter gestire una batteria tanto importante di attaccanti. Ha leadership, disponibilità, intelligenza di gioco. Credo che lui in questo momento sia il miglior palleggiatore al mondo».

Dopo il Mondiale sarete catapultati ancora in Champions e sul campionato: ma non c’è modo di evitare che gli atleti giochino 80-90 partite l’anno?