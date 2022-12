La carica dei 6 mila nel “Natale Sotto Rete con il Volley S3”

ROMA- Seimila bambini hanno festeggiato il Natale in anticipo con la loro amata pallavolo. In 15 diverse palestre a Roma e provincia, la FIPAV Roma del presidente Claudio Martinelli, la FIPAV Lazio del presidente Andrea Burlandi e Roma Capitale, per il tramite dell’assessorato allo sport guidato da Alessandro Onorato, hanno organizzato “Natale con il Volley S3” , evento che si è svolto in contemporanea nelle varie location e che ha lanciato la volata alla final four della Del Monte Coppa Italia di Superlega maschile, la manifestazione che si terrà il 25 e 26 febbraio al Palazzo dello Sport con le migliori 4 squadre del massimo campionato di pallavolo pronte a sfidarsi per contendersi il trofeo tricolore. I biglietti per la manifestazione sono in vendita da giovedì sul circuito ticketone (è attiva da subito e fino al 31 dicembre un’imperdibile “Promo Natale”) e i bambini delle società sportive dei territorio sono stati i primi ambasciatori della Coppa nell’ambito del progetto di comunicazione “It’s coming Rome”. Dai piccoli del Volley S3… ai campioni del mondo e altri tra i migliori giocatori del panorama internazionale! La pallavolo si conferma come sempre uno sport di valori, in grado di unire le generazioni.

CINQUE EVENTI A ROMA ALTRI DIECI IN PROVINCIA-

Le feste di Natale di questa domenica – organizzati con la collaborazione delle società Fenice Pallavolo, Roma7 Volley, Virtus Roma, Cali Roma XIII, Aurelio, Pallavolo Albano, Marino Pallavolo, Virtus Invicta Pomezia, RIM Sport Cerveteri, Tibur Volley, Volley Formello, Volley Cave, Intent Sport, ICS Santa Lucia e Volley Academy Rieti – hanno coinvolto i piccoli atleti nella fascia d’età 5-12 anni insieme alle loro famiglie, dando vita a una mattinata di schiacciate, socializzazione e amicizia sui campetti allestiti per l’occasione negli impianti. Al Pala Ferretti di via Monelli si sono ritrovati i club dei Municipi I, II, III e IV, al Giorgi di via Perlasca quelli del V, VI, VII e VIII Municipio, al Keplero quelli del IX, XI e XII, al Magellano di Acilia per quelle del Municipio X e al Pala Aurelio di via di Boccea i club la cui sede si trova nel Municipi XIII, XIV e XV. In questo modo, l’intera pallavolo romana, composta da quasi 250 società affiliate, è stata interamente protagonista. Festa grande anche ai Castelli e nei comuni limitrofi (Albano, Ariccia, Genzano, Castel Gandolfo, Velletri, Ciampino, Frascati, Grottaferrata, Marino, Monte Porzio), nell’area di Ardea e Pomezia, nel nord-est (Castel Madama, Fontenuova, Guidonia, Tivoli) e in altri comuni come Fiano Romano, Mentana, Monterotondo, Palombara, Riano, Rignano, Moricone, Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Formello, Morlupo, fino ad arrivare a Cave, Labico, Poli, San Cesareo, Valmontone, Gallicano e Zagarolo e Rieti.

LE DICHIARAZIONI-

« L’entusiasmo di Natale Sotto Rete con il Volley S3 è giunto ovunque – ha dichiarato con orgoglio Claudio Martinelli, presidente della FIPAV Roma – queste feste sono un momento irrinunciabile che ci è mancato tanto durante la pandemia. Anche per questo motivo, nel 2022-23 abbiamo deciso di cominciare l’attività con i più piccoli, prima sul lungomare di Ostia e poi a Villa Borghese. Eccoci adesso alle feste di Natale! Un grazie va alle società sportive che hanno messo a disposizione gli impianti, a quelle che hanno aderito, oltre a Roma Capitale che ci sta accompagnando in questo lungo percorso che ci condurrà alla final four di Coppa Italia ».

« Vogliamo riempire il Palazzo dello Sport con gli striscioni di tutte le società – ha proseguito Luciano Cecchi, vicepresidente della Federazione Italiana Pallavolo, intervenuto al Pala Ferretti della Fenice – sarà un evento imperdibile, con i migliori giocatori del mondo pronti a sfidarsi nella nostra città. Federazione, Comitati, Lega e comune di Roma hanno avviato una sinergia davvero importante per far sì che il trofeo più prestigioso venga assegnato nella Capitale ».

« Siamo convinti che dall’entusiasmo dei bambini si genererà un circuito positivo in grado di coinvolgere tutti i tesserati della nostra regione – ha aggiunto Andrea Burlandi, numero uno della FIPAV Lazio – La Coppa Italia tornerà a Roma dopo 11 anni, il 25 e 26 febbraio è dietro l’angolo e la caccia al biglietto è già partita ».

Al Pala Ferretti ha incontrato i bambini di “Natale Sotto Rete con il Volley S3” anche Andrea Imbimbo, in rappresentanza dell’Assessorato allo Sport di Roma Capitale, il quale si è congratulato con gli organizzatori e con le società per la riuscita della manifestazione, dando anche lui l’appuntamento a tutti al PalaEur.