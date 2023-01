Roma lotta ma si arrende a Catania

GUIDONIA (ROMA)-Contro la capolista Farmitalia Catania la Smi Roma, nonostante una buona prestazione, non riesce a tornare a casa con qualche punto. Un peccato davvero per l’andamento della partita, per il rendimento della compagine capitolina e per quanto fatto vedere nell’arco dei quattro set. Roma non inizia nel migliore dei modi, sbaglia tanto in fase di costruzione, in cambiopalla. Catania è un rullo compressore e chiude. Nel secondo la Smi esce fuori, cambia completamente volto alla partita, tiene fino al 15-16 poi vola via con ricezione e attacco molto positivi. Nel terzo parte bene poi dall’8-4 la luce si spegne e iniziano gli alti e bassi, Roma prova a rimanere in corsa ma dal 21-17 è solo Catania. Nel quarto il grande rammarico, molto bene per tutto il parziale, poi sul 23-20 non chiude più in attacco, i siciliani rimontano, Roma ha anche una palla per andare al quinto set, ma la spreca, Catania ai vantaggi sul 29-27 chiude i conti. Il muro e la maggiore concretezza nei momenti clou hanno fatto pendere l’ago della bilancia per la squadra di Kantor.