Al via la stagione 2023 dello snow volley tricolore

ROMA-La Federazione Italiana Pallavolo ha ufficializzato il calendario della seconda edizione del Campionato Italiano femminile e maschile assoluto di Snow Volley, riservato ai tesserati FIPAV per la stagione 2022/2023. Il Campionato italiano, come noto, si articolerà in questa stagione in 4 tappe: Linguaglossa (CT), Prato Nevoso (CN), Lorica (CS), Aprica (SO).