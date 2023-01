Sabaudia vince il derby con Roma

SABAUDIA (LATINA)- Un’occasione persa. La Smi Roma sul campo di Sabaudia rimedia l’ennesima sconfitta della stagione, una battuta d’arresto che, dopo i progressi mostrati nelle ultime settimane, non ci voleva. Una sconfitta pesante se consideriamo che si trattava di uno scontro diretto contro una rivale per la lotta alla salvezza. La Roma Volley in terra pontina è stata sconfitta per 3-1 (25-20, 15-20, 25-23, 25-21). Dopo un primo set lasciato in mano ai padroni di casa, nel secondo si è avuta la reazione della compagine romana che ha invertito la tendenza e alla fine pareggiato i conti. Tutto faceva presagire a una seconda parte di gara di tutt’altro tipo e invece ecco la debacle. Roma ha lottato fino al 21-20 del terzo e quarto set poi non è riuscita a chiudere a proprio favore, sbagliando in attacco, Sabaudia è stata cinica e concreta. Il 40% in attacco e il 41% in ricezione è troppo poco per poter portare a casa punti. La Smi ha bisogno di una riscossa e di una continuità. La situazione in classifica si fa preoccupante perché viene risucchiata da Sabaudia e inglobata nel terz’ultimo posto. Serve un riscatto a partita da sabato quando arriva a Guidonia la squadra di Sorrento per un altro scontro diretto.