Yuri Romanò esclusivo: “De Giorgi e l’Europeo mi hanno cambiato la vita”

Certi incontri cambiano la vita . Pensate a re Artù senza Mago Merlino , a George Harrison senza Paul McCartney , a Guardiola senza Messi , a Scottie Pippen senza Michael Jordan . E capirete perché non c'è Fefè De Giorgi senza Yuri Romanò (e viceversa) . Chissà dove sarebbe, senza l'intuizione del Ct, questo opposto che per anni si è barcamenato nel purgatorio della Serie B e della Serie A2 prima di godere del paradiso dei trionfi . E chissà che Italvolley staremmo raccontando, oggi, senza l'exploit dell'opposto. Rispetto a tanti suoi compagni, però, il giocatore della Gas Sales Bluenergy Piacenza ha vissuto una storia al contrario: prima la gloria internazionale, poi quella nazionale.

Romanò, lei è diventato campione d'Europa e del mondo prima ancora di fare il titolare in Superlega. Un percorso un po' inedito, non trova?

«Parecchio. Dai, è stato un biennio incredibile, tutto è andato così velocemente che ho anche paura di non essermelo goduto abbastanza. Chissà un giorno, quando ci ripenserò, che risposte avrò da darmi».

Proviamo a suggerirne una: la fiducia di De Giorgi.

«Assolutamente sì. Fefè mi ha aiutato tantissimo, convocandomi quando non era facile farlo. Mi ha pescato dalla A2 e mi ha portato all'Europeo. A raccontarlo non ci si crede».

Eppure il Ct dice che non è pazzo e che Romanò ha fatto vedere semplicemente quello che lui aveva intuito.

«Forse i miei anni in A2 tra Potenza Picena, Bergamo e Siena sono serviti a fortificare la mia personalità. Ho giocato partite toste e importanti lì».

Quale insegnamento si può trarre dalla sua storia?

«Credere nei giovani e avere pazienza quando sbagliano. C'è chi viene messo in campo all'improvviso e ha la fortuna di rendere subito al massimo. Ma anche chi non ci riesce: non gli si può dare la colpa di non essere pronto, senza esperienza».

Soddisfatto della stagione di Piacenza?

«Ci aspettavamo di più dai risultati. Per fortuna siamo tutte ancora lì, a pochi punti di distanza, e poi ci sono i playoff . Ma il quinto posto non ci rende felici».

Come spiegarsi questi alti e bassi?

«Con la formazione sulla carta titolare abbiamo giocato davvero poche partite. Lucarelli si è infortunato subito, poi si è fatto male Leal, poi loro due insieme, infi ne Simon. Così è diffi cile trovare continuità di gioco».

Domani pomeriggio Perugia-Piacenza (ore 18). Partita impossibile?

«Loro non hanno perso nemmeno un punto e sembrano imbattibili. Serve la partita perfetta. Proveremo a togliere a Perugia qualche certezza anche in vista della semifinale di Coppa Italia a Roma di fine febbraio. All'andata stavamo per portali al tie-break, io ci credo nel doppio colpo. È nelle nostre corde».

Cosa non ha funzionato con Bernardi in panchina?

«Io non mi sono trovato male, anzi. Le difficoltà le ha avute lui, ma ci sono anche adesso. Si è parlato per tanto tempo di problemi nel rapporto con la società, probabilmente non si sono mai risolti».

Il presidente della Powervolley la rivorrebbe a Milano.

«Lo so, sono contento di queste parole, ma sono anche contento di Piacenza e dell'esperienza che sto facendo qui».

Torniamo all'azzurro. Quante volte ha rivisto la finale del Mondiale contro la Polonia?

«In realtà mai. Ma ho rivisto più volte l'ultimo set e mezzo dell'Europeo. Perché lì è cambiata la mia vita».

Come si fa a resettare tutto per porsi nuovi obiettivi?

«Lavorando sodo, credo. La pancia piena io non posso permettermela, essendo questo il primo anno da titolare in Superlega. La stanchezza la sto subendo un po' di più ora, ma non posso fermarmi. Ho ancora tanto da migliorare».

Lo dice un campione del mondo.

«Eh ma ne ho giocate poche di partite a quel livello».

A Parigi 2024 ci pensa?

«Prima vogliamo rivincere l'Europeo in casa, quest'anno, poi penseremo ai Giochi».

Lei è attualmente il settimo miglior realizzatore della Superlega. Il primo italiano, 260 punti. Michieletto è a 255. Lanciamo la sfida?

«No, no, probabilmente la perderei. Da schiacciatore in teoria attacca meno palloni di me, ma parto svantaggiato lo stesso perché lui è troppo forte. Dai, la risolvo così: è un amico, se mi supera sono felice».

Ma quindi siete davvero una famiglia anche fuori dal campo?

«Ci sentiamo di continuo. Con Michieletto e Mosca abbiamo anche un gruppo parallelo su WhatsApp, dove commentiamo le partite dell'Inter. Noi tre siamo i nerazzurri azzurri».