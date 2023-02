Egonu pronta per Sanremo, ma ferita dal razzismo: futuro da mamma? La risposta è amara

ROMA - Sarà una delle co-condutrici del prossimo Festival di Sanremo, ma è la pallavolista più forte del mondo. Paola Egonu - in un’intervista rilasciata a Vanity Fair - manifesta tutto il suo malessere per i costanti episodi di razzismo che continua a vivere in prima persona. “Quando ero all’asilo chiesi alla maestra di andare in bagno - sottolinea l’atleta azzurra - mi rispose sempre di no. Alla fine andai di corsa, senza permesso, ma era troppo tardi… La maestra mi rise in faccia: "Oddio, fai schifo! Ma quanto puzzi!". per cambiarmi fui costretta ad attendere - sporca - l’arrivo di mia madre”.