Coni, le parole di Malagò su Egonu e sul "caso" Juventus

Il Presidente del Coni Giovanni Malagò, alla presentazione del Trofeo Volley Scuola, ha commentato le parole di Paola Egonu a Sanremo, commentando così un suo possibile ritorno in nazionale dopo le dichiarazioni sul suo abbandono alla maglia azzurra di qualche mese fa: “Il discorso nazionale non compete a me, ma ai tecnici. Detto ciò, sono convito che Paola sarà sicuramente una delle protagoniste della nostra squadra" - continua poi sul Festival- "Secondo me è stata bravissima, ha detto cose in modo moderato e importante io e lei sappiamo che mi sono adoperato per diversi mesi affinchè andasse a Sanremo e sono felice del suo messaggio"