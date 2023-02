Domenica a Lorica parte il campionato italiano di snow volley

LORICA (COSENZA)- Prenderà il via domenica 12 febbraio a Lorica (CS), la prima tappa del Campionato Italiano Assoluto 2023 di snow volley . Dopo il successo dello scorso anno, dunque, la macchina organizzativa federale, coadiuvata dal prezioso supporto della provincia di Cosenza e delle amministrazioni locali, sta limando gli ultimi preparativi per l’inizio di questa importante manifestazione.

Sarà quindi la splendida cornice della Sila cosentina a ospitare i migliori interpreti nazionali della disciplina, appassionati di sport e di montagna in una giornata che promette già grande spettacolo. L’evento, con il solo tabellone maschile in gara, si disputerà in un'unica giornata. Saranno otto le formazioni partecipanti divise in due gironi da quattro. Le prime due squadre classificate di ogni girone accederanno direttamente in semifinale, mentre le seconde e le terze classificate disputeranno i quarti di finale. La manifestazione si concluderà poi con le finali 3/4° e 1/2° posto.

Nella giornata di ieri a Cosenza, è andata in scena la Conferenza Stampa di presentazione dell’evento. All’incontro con la stampa, svoltosi presso la Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia, hanno partecipato il Presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro, l’Amministratore unico di Ferrovie della Calabria Ernesto Ferraro, il Vicepresidente del Comitato Regionale FIPAV Calabria Claudio Conte e il Sindaco di Casali del Manco (CS).

Queste le parole del Presidente Succurro:

« Un evento importantissimo perché parliamo della prima tappa del Sud Italia di un Campionato Italiano, unica in Calabria, con la pallavolo protagonista sulla neve della perla calabrese e che vedrà battagliare i migliori atleti italiani di questa disciplina sportiva. Un evento che per il nostro territorio rappresenta non solo conoscenza, valorizzazione e promozione, ma anche l’idea di avere una visione diversa della montagna, da fruirsi tutti i giorni e ampliarsi come in questo caso a un turismo sportivo. Lo sport aggrega e rappresenta un volano per la crescita socio-economica di una comunità ed è a questo che stiamo lavorando, puntando all’eccellenza delle nostre strutture ricettive, ma anche all’organizzazione, all’attrattività e al marketing ».

A differenza di quanto precedentemente comunicato, anche la seconda tappa del Campionato Italiano 2023 di snow volley in programma a Linguaglossa (CT) si svolgerà in un'unica giornata, domenica 19 febbraio.