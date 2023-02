Troppo grassa, l'arbitro donna si dimette e scrive a Egonu: anche questo è razzismo

Lo sfogo su Facebook e i motivi dell'addio

La Scavelli ha inoltre pubblicato un lungo post su Facebook in cui annuncia i motivi del suo addio al fischietto: ''Ho annunciato alla Fipav le dimissioni dal mio incarico di arbitro di Serie B. Non sopporto più di essere misurata e pesata come si fa con le vacche - dice la ragazza - Ho superato i valori previsti di BMI e circonferenza addominale e per questo ho ricevuto una penalizzazione di 3 punti nell'ambito del punteggio Dirigenti di Settore e l'esonero dall'impiego fino al raggiungimento dei valori previsti. Così, a fine stagione, passerò dalla serie B al campionato regionale, facendo un enorme passo indietro. Parametri fuori norma, certo, ma di poco. Un poco che non scalfisce la qualità del mio servizio, come se tre dita in più sul mio girovita potessero mettere a rischio una partita di pallavolo che, tra l'altro, non prevede che l'arbitro corra per il campo come succede nel calcio. Le regole sono regole - continua poi - io le ho accettate e le rispetto, ma non vuol dire che siano sacre e immutabili. Lo sport dovrebbe unire, anziché emarginare. E io non voglio più essere messa all'angolo per qualche centimetro o qualche chilo in più!''.