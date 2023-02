A Linguaglossa la 2a tappa di Snow Volley

LINGUAGLOSSA (CATANIA)- La splendida location del Parco dell’Etna, farà da scenario alla seconda tappa del Campionato Italiano assoluto di Snow Volley, riservato ai tesserati FIPAV per la stagione sportiva 2022/23.

Il cammino del campionato tricolore, iniziato domenica scorsa a Lorica (CS), farà tappa dunque domenica 19 febbraio a Linguaglossa (CT) dove le 6 coppie maschili e 4 coppie femminili per un totale di 34 atleti iscritti si daranno battaglia sulla neve per conquistare la tappa che torna in Sicilia dopo quella giocata sempre alle pendici dell’Etna lo scorso anno.