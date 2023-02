Snow Volley: vittoria a Linguaglossa per D'Andrea, Germanà e Pugliatti

LINGUAGLOSSA (CATANIA)- Si è conclusa la seconda tappa del Campionato Italiano assoluto di snow volley sulle pendici dell’Etna regalando tanto spettacolo ed emozioni con le squadre maschili che hanno giocato sulla neve di Linguaglossa (CT) questa domenica. Nella splendida cornice del Parco dell’Etna e sui due campi allestisti per l’occasione a 1800 metri di quota, l’agonismo non è mancato e le diverse squadre si sono date battaglia regalando momenti di divertimento al pubblico presente. Manifestazione che si è giocata con il solo tabellone maschile a causa del forfait di due delle quattro squadre femminili iscritte.

Nel torneo maschile, invece, che si è giocato con cinque squadre anziché sei come inizialmente previsto, dopo aver battuto in semifinale Cossentino-Polimeno-Sutera, D'Andrea, Germanà e Pugliatti hanno conquistato la finale. Nella gara valevole la vittoria di tappa la squadra messinese D'Andrea, Germanà e Pugliatti ha trionfato battendo 2-1 (15-11, 11-15, 15-10) i catenesi Andronico F, Andronico G., Sarchioto, Litrico. Sul gradino più basso del podio è salito il team composto da Piazza, Roccazzella, Trombetta e dal giovanissimo Calogero Graffeo classe 2010 che nella finale per il terzo e quarto posto ha avuto la meglio 2-0 (15-11, 15-10) contro la formazione formata da Cossentino, Polimeno, Sutera.

Tornando alla finale primo secondo posto l’avvio del primo set è stato caratterizzato da un certo equilibrio e le due squadre hanno battagliato a lungo. L’equilibrio è stato poi rotto da D'Andrea, Germanà e Pugliatti che hanno spinto sull’ acceleratore. Nel finale Andronico F, Andronico G., Sarchioto, Litrico hanno provato a rimontare, ma la squadra messinese ha gestito il vantaggio ed è stata in grado di chiudere il parziale in proprio favore 15-11. Nel secondo set D'Andrea, Germanà, Pugliatti sono partiti subito forte, riuscendo ad accumulare un buon vantaggio (12-8). Con il passare delle azioni, però, Andronico F, Andronico G., Sarchioto e Litrico hanno ricucito (11-11) e nel finale hanno piazzato l’affondo decisivo che ha permesso loro di chiudere 15-11. Nel tie-break D'Andrea, Germanà, Pu gliatti hanno allungato +3 (10-7) piazzando così un break fondamentale per poter chiudere il set e il match in proprio favore (15-10).

A premiare le squadre finaliste sono stati: l’assessore del Comune di Linguaglossa, Alessio Musumeci, il presidente del comitato territoriale FIPAV Messina Alessandro Zurro, la consigliera regionale FIPAV Sicilia Speranza Maiello. Con loro il vicepresidente del CT Fipav Messina Roberto Bombara, il presidente della Proloco di Linguaglossa Franco Maugeri, il Comandante della stazione carabinieri di Linguaglossa e il presidente di Mediterranea Eventi Alfredo Finanze.

Il campionato italiano di snow volley si sposta ora in Lombardia, quando ad Aprica (SO) dall’11 al 12 marzo andrà in scena il terzo appuntamento stagionale del volley sulla neve.

I RISULTATI DELLE GARE DELLA SECONDA TAPPA DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO-

FASE A GIRONI-



Andronico F, Andronico G., Sarchioto., Litrico vs D'Andrea, Germanà, Pugliatti 0-2 (17-19, 8-15)

Aloisio, Lavafila, Marra, Staiti vs Graffeo, Piazza, Roccazzella, Trombetta 0-2 (6-15, 9-15)

Andronico F, Andronico G., Sarchioto, Litrico vs Cossentino, Polimeno, Sutera 2-0 (15-7, 15-9)

Aloisio, Lavafila, Marra, Staiti vs D'Andrea, Germanà, Pugliatti 0-2 (7-15, 12-15)

Graffeo, Piazza, Roccazzella, Trombetta vs Cossentino, Polimeno, Sutera 2-1 (9-15, 15-12, 15-13)

Andronico F, Andronico G., Sarchioto vs Aloisio, Lavafila, Marra, Staiti 2-0 (15-12, 15-12)

D'Andrea, Germanà, Pugliatti vs Graffeo, Piazza, Roccazzella, Trombetta 2-1 (15-7, 12-15, 15-8)

Aloisio, Lavafila, Marra, Staiti vs Cossentino, Polimeno, Sutera 0-2 (2-15, 2-15)

Andronico F, Andronico G., Sarchioto vs Graffeo, Piazza, Roccazzella, Trombetta 1-2 (14-16, 15-11, 11-15)

D'Andrea, Germanà, Pugliatti vs Cossentino, Polimeno, Sutera 2-0 (15-11, 15-13)

SEMIFINALI-



D'Andrea, Germanà, Pugliatti vs Cossentino, Polimeno, Sutera 2-0 (15-11, 15-7)

Andronico F, Andronico G., Sarchioto vs Graffeo, Piazza, Roccazzella, Trombetta 2-1 (15-13, 16-18, 15-10)

FINALI 3/4° POSTO-



Graffeo, Piazza, Roccazzella, Trombetta vs Cossentino, Polimeno, Sutera 2- 0 (15-11, 15-10)

FINALE 1/2° POSTO-



D'Andrea, Germanà, Pugliatti vs Andronico F, Andronico G., Sarchioto 2-1 (15-11, 11-15, 15-10)

CLASSIFICA FINALE-



1.D'Andrea, Germanà, Pugliatti 2. Andronico F, Andronico G., Sarchioto 3. Graffeo, Piazza, Roccazzella, Trombetta 4. Cossentino, Polimeno, Sutera 5. Aloisio, Lavafila, Marra, Staiti

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CAMPIONATO ITALIANO DI SNOW VOLLEY 2023-

11/12 marzo 2023, Aprica (SO)

31 marzo/2 aprile 2023, Prato Nevoso (CN)