De Giorgi premiato alla 31a Panchina d'oro

COVERCIANO (FIRENZE)- Si è svolta questa mattina a Coverciano (FI) la cerimonia di premiazione della 31ª edizione della Panchina d’oro. Dopo due anni di assenza a causa della pandemia dunque, questo importante evento è tornato ad essere protagonista a Coverciano (FI), nel cuore del Settore Tecnico Federale FIGC. A vincere la 31esima edizione della Panchina d’oro è stato Stefano Pioli; l’allenatore del Milan è stato votato dai suoi colleghi quale miglior allenatore dell’ultimo campionato di Serie A, in cui ha condotto il club rossonero al diciannovesimo scudetto.

L’evento come di consueto è stato inserito all’interno di un corso di aggiornamento per allenatori professionisti; lezioni che, tra gli altri, hanno avuto come relatori i due commissari tecnici saliti negli ultimi mesi sul tetto del mondo con le loro nazionali: Lionel Scaloni, CT dell’Argentina campione a Qatar 2022, e Ferdinando De Giorgi, CT della nazionale maschile medaglia d’Oro nell’ultima rassegna iridata. Queste le parole del tecnico salentino:

« È stata una grande sorpresa ricevere il premio. Significa tanto per me essere stato invitato per parlare davanti a tanti colleghi di un altro sport. Le contaminazioni nel nostro lavoro sono importantissime perché possono dare spunti differenti: il nostro è un mestiere di grande curiosità, bisogna sempre avere voglia di conoscere e di confrontarsi ».