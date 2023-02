Si alza il sipario sulla stagione 2023 dell'S3

FRASCATI (ROMA)- Si è alzato ufficialmente il sipario sul Circuito 2023 del Volley S3 che sarà caratterizzato da una lunga ed intensa stagione. Oggi, infatti, nell’ambito della conferenza stampa di presentazione, tenutasi nella prestigiosa sala Magellan del Centro Europeo per l’osservazione della Terra di Frascati in provincia di Roma, e condotta da Laura Carusino di RAI Kids e da Andrea Lucchetta ideatore del Volley S3, sono state presentate le 9 tappe della stagione 2023 che attraverseranno la penisola dal 10 marzo al 31 maggio. Un fil rouge che collegherà simbolicamente tutte le città che nei mesi di agosto e settembre ospiteranno i Campionati Europei femminili e maschili. Prima della conferenza stampa sono stati accolti dallo staff ESA tre classi dell’Istituto Comprensivo Donatello di Roma che han no avuto la possibilità di visitare l’importante struttura e di partecipare alla conferenza. Si è trattato dunque di una piacevole e allegra anteprima, in cui i bambini l’hanno fatta da padrona, in attesa di vivere un’estate piena di appuntamenti con i Campioni del Mondo di Ferdinando De Giorgi e le Campionesse d’Europa di Davide Mazzanti. Il tour 2023 del Volley S3 partirà da Verona, sede della prima tappa in programma venerdì 10 marzo. Il villaggio del divertimento si sposterà poi, 17 aprile, ad Ancona dove i piccoli atleti daranno vita ad una giornata dedicata al Volley S3 e al divertimento. Il tour della schiacciata entrerà successivamente nel vivo con gli appuntamenti di Firenze (27 aprile) e Bari (4 maggio), prima di proseguire con Bologna (11 maggio), Torino (17 maggio), Monza (22 maggio) e Roma (26 maggio). Ultima tappa sarà in Umbria con Perugia che accoglierà i piccoli pallavolisti mercoledì 31 maggio. Il circuito del Volley S3, cresciuto notevolmente negli ultimi anni, in questa stagione sarà affiancato da numerosi prestigiosi partner, a cominciare dall’ ESA che ha firmato con la Federazione Italiana Pallavolo una lettera di intenti con l’obiettivo di formare e promuovere giovani talenti nel mondo della ricerca scientifica e nel campo delle professioni con attinenza al settore spaziale e dello sport. Altro partner di assoluto prestigio sarà Rai Kids che in questo 2023 sarà media partner del progetto federale. Altri prestigiosi partner saranno il Dipartimento per lo Sport, l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, EBRI e Coldiretti. Non solo prestigiose partnership istituzionali ma anche brand commerciali hanno deciso di affiancare il progetto dedicato ai più giovani: Decathlon e Parmigiano Reggiano saranno presenti nel circuito del divertimento, della schiacciata e del sorriso. FIPAV e Decathlon hanno siglato nel 2022 un protocollo di intendi per rendere più accessibile lo sport attraverso i propri prodotti, in questa nuova stagione hanno raggiunto l’accordo per la produzione dei palloni ufficiali del movimento volley S3, con il logo della Federazione Italiana Pallavolo e del Volley S3. I nuovi palloni, disponibili da febbraio in tutti i negozi Decathlon e su decathlon.it, saranno messi a disposizione dei Comitati regionali e territoriali FIPAV e saranno presenti nelle tappe del villaggio del volley S3 per il prossimo biennio.

A margine della presentazione sono intervenute anche Rossana Ciuffetti per Sport e Salute e Daniela Bruzzone per RAI Kids. L’incontro si è poi concluso con un video messaggio di saluto e di in bocca al lupo dell’astronauta italiano Luca Parmitano riservato a tutti i presenti.

GLI INTERVENTI-

Adriano Bilato: « Vi garantisco che siamo estremamente felici di essere qui oggi in questa splendida location del Centro europeo per l’osservazione della Terra per un evento importante come la presentazione della stagione 2023 del Volley S3. Porto i saluti del Presidente federale Giuseppe Manftredi e di tutto il consiglio federale. Nel corso degli anni il Volley S3 è diventato ormai un punto di riferimento per tutto il movimento pallavolistico italiano e dopo lo stop legato al Covid, lo scorso anno abbiamo potuto toccare con mano quanto i bambini avessero voglia di tornare a divertirsi nel corso delle tappe. Quest’anno, oltre alle centinaia di feste territoriali che saranno organizzate dai nostri comitati territoriali, avremo in programma nove importanti eventi, tutti organizzati nelle stesse città che ospiteranno i Campionati Eu ropei 2023 seniores maschili e femminili. Non è un caso che la Federazione Italiana Pallavolo abbiamo fatto questa scelta, da sempre infatti per noi il vertice e la base hanno un legame stretto.

L’appeal delle nostre nazionali sommati ai tantissimi successi ottenuti degli ultimi anni ha da sempre creato un forte impatto sui nostri giovanissimi e con una punta di orgoglio lasciatemi dire che siamo tutti molto soddisfatti in quanto, dopo i due anni terribili di pandemia, oggi possiamo dire che abbiamo raggiunto e superato nella fascia del volley S3 i numeri di tesseramento che questa federazione aveva prima dell’inizio del covid. Lasciatemi dare solo due dati, il primo che al 20 di febbraio siamo ritornati a superare quota 300.000 e più precisamente a 308.717 tesserati totali di cui 129.692 della categoria del volley S3, quindi dai 6 ai 12 anni, ma il dato più significativo è che in questa categoria abbiamo avuto 11.018 ragazzini e ragazzine in più rispetto alla scorsa stagione e questo aumento lo abbiamo avuto in tutte le nostre città italiane e in tutte le nostre Società di cui ringrazio per il lavoro che stanno portando avanti a favore dei nostri giovani. Attraverso queste nove tappe vogliamo quindi rafforzare ancora di più l’attività promozionale della FIPAV, sfruttando il divertimento come generatore di entusiasmo per incentivare la pratica della pallavolo. Voglio ringraziare nuovamente sia l’ESA che l’ASI e tutti i partner che hanno sposato il nostro progetto. Ai tanti bambini oggi qui presenti mando un messaggio, continuate a divertirvi giocando a pallavolo, sono sicuro che ci rivedremo nelle principali piazze italiane con il Volley S3 ».

Stefano Bellotti- « E’ bello ritrovarsi insieme con tutti i bambini per un’occasione così importante. Il Circuito del Volley S3 è un nostro fiore all’occhiello, il nostro grande orgoglio. Questo progetto è partito con l’EXPO a Milano del 2015 con il desiderio di proseguire il lavoro della Federazione Italiana Pallavolo dedicato alle scuole, dando di fatto una nuova veste in termini di sorriso ai nostri piccoli atleti. Come lo ben descrive il logo: la rete rappresenta un senso di unione, che è alla base del nostro percorso. Oltre al senso di unione sono tanti i valori che il Volley S3 racchiude. La S va a rappresentare tutto il nostro amore per lo sport. Gli stessi atleti devono essere il punto di riferimento per i più piccoli. Si diventa campioni nello sport e nella vita seguendo le S di Sicurezza , Scuola, Schiacciata e Salute. Il baffo è tricolore, perché vogliamo proporre la disciplina del Volley S3 a tutti quanti su scala nazionale. Il cuore pulsante del Volley S3 è pronto a questo importante tour. È un percorso che toccherà 9 città italiane proprio nell’ anno in cui in Italia si organizzeranno i Campionati Europei femminili e maschili. Partirà infatti questo viaggio promozionale delle due rassegne continentali e gli appuntamenti del Volley S3 saranno di fondamentale importanza. Saranno delle grandi feste con il sorriso che sicuramente prevarrà su tutto. Sport e Scuola per noi rappresentata un’unione vitale, di fondamentale importanza. Con il Volley S3 abbiamo trovato degli spazi nuovi per far vivere a tutti grandi gioie che la pallavolo sa regalare. Grazie a Rossana Ciuffetti direttore Sport Impact di Sport e Salute, a Guido Levrini di ESA responsabile del progetto IRIDE che ci ha dato la possibilità di abbinare i suoi valori son i nostri, ringrazio anche EBRI, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, RAI KIDS, Coldiretti, Parmigiano Reggiano e Decathlon, partner che ci affiancano in questo importante percorso. Un grande ringraziamento va al nostro Andrea Lucchetta che dal 2015 ci fa toccare dei numeri assolutamente positivi ed esaltanti regalando grandi emozioni e sorrisi a tutti i piccoli campioni ».

Guido Levrini- « Grazie a tutti di essere qui e un saluto a tanti bambini presenti. Questo per noi rappresenta un momento di grande importanza e molto emozionante. La domanda che magari vi state facendo è che cosa c’entra il volley con lo spazio? Ci sono tante cose che accumunano i nostri mondi come lo sport, la cultura, lo spazio e soprattutto con il lavoro di squadra, aspetto più importante di tutti. Il progetto IRIDE è partito con la missione di Luca Parmitano con lo scopo di controllare lo stato di salute della terra. Facciamo diverse indagini molto scrupolose sulla nostra penisola. Questo è quello che fa e continuerà a fare IRIDE. Come si porta avanti un progetto spaziale? Non c’è bisogno di un supereroe, ma c’è bisogno di una squadra unita che vuole vincere insieme e nella quale i componenti gioiscono, si aiutano e migliorano insieme per il raggiungimento dello stesso obiettivo. Iride è un progetto che guarda al futuro, un progetto quindi per voi ».