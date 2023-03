Il Circuito dell'S3 riparte da Verona

VERONA- La lunga attesa è terminata e la stagione del Circuito 2023 del Volley S3 sta per iniziare con la prima delle nove tappe che attraverseranno la penisola dal 10 marzo al 31 maggio. Il primo appuntamento è in programma a Verona dove, nel contesto di Sport Expo alla Fiera di Verona, venerdì si alzerà ufficialmente il sipario sul tour della schiacciata che vedrà protagonisti i piccoli atleti. L’obiettivo è quello di coinvolgere i ragazzi e di promuovere la pallavolo portando i bambini immediatamente alla schiacciata abbassando la rete ed innalzando il divertimento. L’appuntamento con il Circuito 2023 del Volley S3 interesserà le città che, nei mesi di agosto e settembre, ospiteranno i Campionati Europei di pallavolo maschile e femminile: dopo Verona il progetto si sposterà ad Ancona (il 17 aprile), per proseguire poi con gli appuntamenti di Firenze (27 aprile) e Bari (4 maggio), per poi toccare Bologna (11 maggio), Torino (17 maggio), Monza (22 maggio) e Roma (26 maggio). L’ultima tappa sarà in Umbria con Perugia che accoglierà i piccoli pallavolisti mercoledì 31 maggio.

Ogni appuntamento sarà una vera e propria festa della pallavolo con i giovani atleti al centro della scena: divertimento, sport ma anche la possibilità di vivere un’esperienza di crescita e di apprendimento. Il tour del Volley S3 2023 impegnerà anche gli smart coach, affiancati da Andrea Lucchetta tra gli ideatori del progetto insieme ai tecnici Marco Mencarelli e Mario Barbiero. La presenza dell’ex campione del Mondo renderà ancor più indimenticabili le giornate per i giovanissimi pallavolisti che vi parteciperanno.

Il circuito del Volley S3 è cresciuto negli ultimi anni grazie a prestigiosi partner che hanno affiancato il progetto: l’ ESA ha firmato con la Federazione Italiana Pallavolo una lettera di intenti con l’obiettivo di formare e promuovere giovani talenti nel mondo della ricerca scientifica, Rai Kids è media partner del progetto federale, ma in questa edizione del circuito sono presenti anche il Dipartimento per lo Sport, l’Università ; degli Studi di Roma “Tor Vergata”, la Fondazione EBRI, Coldiretti e Parmigiano Reggiano mentre Decathlon ha siglato protocollo di intenti per rendere più accessibile lo sport attraverso i propri prodotti. In questa nuova stagione è stato raggiunto l’accordo per la produzione dei palloni ufficiali del movimento volley S3, con il logo della Federazione Italiana Pallavolo e del Volley S3: saranno disponibili da febbraio in tutti i negozi Decathlon e su decathlon.it, verranno messi a disposizione dei Comitati regionali e territoriali FIPAV e saranno presenti nelle tappe del villaggio del volley S3 per il prossimo biennio. Agli eventi del Circuito 2023 del Volley S3 parteciperanno anche i Comitati regionali e territoriali FIPAV che sono parte attiva di questo progetto rivolto ai giovani.