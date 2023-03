Keita: "Seguitemi, il mio volley è allegria"

«La mia determinazione. E anche il mio buonumore. Festeggio ogni punto, e questo viene anche apprezzato dai nostri tifosi».«In un anno non è facile per nessuno imporsi, ma mi ritengo soddisfatto di quanto ho fatto fin qui. Sto dimostrando le mie qualità. Sono giovane e devo crescere molto per arrivare al livello che voglio raggiungere».«Ah sì? Non lo sapevo. I numeri dicono che sono tra gli schiacciatori che hanno messo a segno più punti in questo campionato. Mi piace prendermi responsabilità, ma in questa squadra la vera leadership è proprio il gruppo».«Allenandosi duramente ogni giorno. Solo con il lavoro quotidiano si possono ottenere certi risultati e le ultime partite ne sono la dimostrazione».«No, ci sono avversari ben più attrezzati, vedi Perugia, Trento, Modena e la stessa Lube. Certo, abbiamo creato un gruppo affiatato e stiamo costruendo qualcosa di importante, ma è un percorso che richiede tempo».«Giochiamo per vincere, è lì che vogliamo arrivare. Faremo di tutto. Poi, certo, ogni partita devi affrontarla al meglio».«Più esperienza. Soprattutto in partite importanti come queste. Nella loro squadra ci sono giocatori di livello internazionale che hanno vinto tanto e che possono fare la differenza. Da parte nostra c’è un po’ più di spensieratezza, abbiamo meno pressione rispetto a loro, che sono i campioni d’Italia».«Qui si gioca la migliore pallavolo del mondo. Per chi sogna di diventare un campione di questo sport è la destinazione più ambita. Ci sono i giocatori più forti, da cui è possibile imparare e rubare qualche segreto».

Aveva punti di riferimento?

«Il primo è stato mio zio Idrissa, che giocava a pallavolo. È grazie a lui che mi sono avvicinato a questo sport. Il modello a cui mi ispiro è Leon, che ritengo uno dei giocatori più forti e determinanti al mondo. È un onore poterlo affrontare da avversario».



Cosa ha capito dell’Italia?

«Che si lavora sodo e che anche i minimi dettagli curati in allenamento fanno poi la differenza in partita. Qui a Verona c’è una grande organizzazione affinché le cose funzionino al meglio».



Paola Egonu ha detto che questo è un Paese razzista. Lei è d’accordo?

«No. Mai avute esperienze negative».