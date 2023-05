In 8000 alla Farnesina per il Memorial Favretto

ROMA- Ci sono giornate di sport che non dovrebbero finire mai, tante e profonde sono le sensazioni che esse ti regalano. E successo stamattina allo Stadio della Farnesina di Roma con il Memorial Franco Favretto , manifestazione di S3 (una volta minivolley) giunta alla sua dodicesima edizione e intitolata a un grande dirigente, visionario e creativo. Sin dal mattino il popolo dei bambini che praticano l’S3 ha riempito di colori, di suoni e di allegria le decine di campi montati nella notte dai volontari del Comitato Territoriale FIPAV di Roma all’interno dello storico impianto romano.

« E’ uno sforzo organizzativo enorme- dice un raggiante Presidente Territoriale Claudio Martinelli- ma l’immagine complessiva di queste migliaia di bambini che giocano, si divertono e trasmettono valori positivi insieme alle loro famiglie, ripaga ogni sforzo. Eppoi c’è da onorare la memoria di un grande dirigente qual è stato Franco e il suo desiderio di vedere finalmente realizzate le città a misura di bambino ».

Di città votata allo sport ha parlato l’Assessore di Roma Capitale Alessandro Onorato che ha patrocinato l’evento insieme a Sport e Salute.

« Queste manifestazioni ci indicano la strada, ce la indicano i volti felici dei bambini e la partecipazione della famiglie. Come istituzioni dobbiamo guardare allo sport come un’opportunità di crescita dei cittadini, dobbiamo essere bravi a coniugare eventi di vertice ed eventi di base. Grazie davvero a tutti, alla pallavolo e ai suoi dirigenti in particolare ».

Parlando di numeri, gli organizzatori hanno dovuto ricorrere a due diversi turni di gioco per accontentare gli oltre 4.500 bambini arrivati dalle varie società oltre a un numero difficilmente quantificabile di genitori, istruttori, volontari e curiosi.

« Ricordare Franco così- ha affermato il vicepresidente federale Luciano Cecchi, è il più bel servizio che possiamo rendere al suo modo di vedere la pallavolo. Giovanissimi, divertimento, aggregazione, famiglie. Oggi siamo almeno in ottomila persone, un successone ».

Oltre all’Assessore Onorato è intervenuto anche il Presidente della Commissione Sport di Roma Capitale Ferdinando Bonessio. Presenti anche il fratello di Franco, Fabrizio Favretto e il Presidente dell’Associazione che ne porta il nome, Alessandro Fidotti. Finale colorato d’Azzurro con l’arrivo di Martina Armini, libero DOC di Perugia, “prodotto” della Pallavolo del Lazio, già oro U 19 femminile e fresca di convocazione nella nazionale maggiore in vista della National League. Per lei bagno di folla, foto ricordo e un messaggio bellissimo.

« Bambini, giocate e divertitevi, anche io ho iniziato così e oggi realizzo un sogno. Dovete sognare anche voi ».