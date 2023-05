Volley in lutto: morta Ana Paula Borgo, aveva 29 anni

BERGAMO - Lutto nel mondo della pallavolo, ancora scosso per la prematura morte di Julia Ituma avvenuta in aprile, che piange ora la scomparsa di Ana Paula Borgo, deceduta in Brasile a soli 29 anni a causa del cancro allo stomaco che nel settembre scorso l'aveva costretta ad abbandonare l'attività agonistica.

Il ricordo delle ex compagne

"È un giorno triste per la famiglia rossoblù colpita da un dolore immenso: si è spento il sorriso di Ana Paula Borgo. Fai buon viaggio Ana Paula" è il messaggio di cordoglio pubblicato sui social dal Volley Bergamo 1991, club in cui la giocatrice brasiliana ha militato nella stagione 2021-22. Struggenti alcuni messaggi postati invece dalle sue ex compagne di squadra, come quello di Emma Cagnin: "Voglio ricordarti per sempre sorridente, positiva anche nei giorni più duri, umile. Non smettere mai di essere il raggio di sole che sei sempre stata".