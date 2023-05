Il 2 giugno volley in piazza a Veroli con Benesserci

VEROLI (FROSINONE)- “ Benesserci – Star bene è un modello ”, ovvero un’idea, una filosofia, per riappropriarsi dei centri storici e degli spazi urbani, per un modello di vita improntato allo star bene e al viver sano. E’ questa la mission che si ripropongono Confcooperative Lazio e la Federazione Cultura Turismo Sport Lazio con un progetto volto alla valorizzazione del sistema cooperativo, alla promozione delle comunità e all’attenzione alla sostenibilità dei territori della Regione Lazio.

L’ideale taglio del nastro, di una progettualità che si si svilupperà in maniera capillare su tutto il territorio della Regione Lazio, è previsto per il prossimo 2 giugno 2023. “Benesserci”, riempirà di iniziative e di proposte il centro storico di Veroli regalando a cittadini e turisti, dalle 10.30 del mattino al tramonto, un’intera giornata all’aria aperta interattiva e totalmente gratuita, nella quale i visitatori potranno interagire e dedicarsi alle attività preferite, sportive, culturali, culinarie e musicali. Nel cuore del centro ernico sarà allestito un villaggio del wellness, nel quale ognuno potrà immergersi e ritrovare sensazioni ed emozioni troppo spesso dimenticate.

Benesserci, che ha visto la sua genesi grazie al Patrocinio del Comune di Veroli ed il sostegno di Fondosviluppo, avrà una forte connotazione sportiva, con aree dedicate alle diverse discipline, con il coinvolgimento delle Federazioni e le realtà del territorio, per permettere a giovani e meno giovani, a sportivi praticanti e a chi coglierà l’occasione per un giorno di scendere dal divano e mettersi la tuta, di praticare gratuitamente, sotto l’attenta guida di tecnici ed istruttori federali, numerose sport all’aria aperta.

Minivolley, minibasket, calcio balilla, antichi giochi popolari, lezioni di pilates, yoga, ed altre attività che verranno svelate nei prossimi giorni, sa che renderanno il suggestivo centro storico di Veroli, una vera e propria palestra all’ombra bellezze architettoniche della cittadina ciociara.

Lo sport naturalmente sarà solo un segmento di un programma articolato e volto a regalare emozioni e momenti di relax a tutti, anche a chi sportivo non è.

Benesserci offrirà anche un’area esclusiva di cooking show con suggerimenti per ricette di sana alimentazione all’interno della quale si potrà prendere parte ad attività sensoriali, con itinerari a sorpresa ed aperitivi al buio;

Per gli amanti della storia e dell’architettura ci sarà la possibilità di partecipare a visite guidate, alla scoperta delle tante bellezze della città con il diretto coinvolgimento della Proloco.

La BEC – BeConfcooperative farà da cornice all’intero percorso, ponendo l’accento sulle opportunità? e delle testimonianze del mondo cooperativo. Il pubblico avrà l’opportunità di partecipare ad incontri, dibattiti e approfondimenti a cura di nutrizionisti, scrittori, cooperatrici e cooperatori.

Benesserci si concluderà in piazza Giuseppe Mazzoli con un coinvolgente dj set per scatenarsi a ritmo di musica.

Determinante il confronto costante ed efficace tra tutte le imprese del network cooperativo, come evidenzia il Presidente di Confcooperative Lazio, Marco Marcocci: "Valorizzazione dei territori, cura delle persone e diffusione del modello cooperativo: la sintesi di Benesserci è il risultato della collaborazione e della dedizione di tutte le anime di Confcooperative Lazio, in particolare della Federazione Cultura Turismo Sport Lazio che ha organizzato e promosso un evento per celebrare le eccellenze della nostra regione, coinvolgendo la comunità locale e creando un'occasione per presentare il modello cooperativo attraverso la sua caratteristica principale: le persone al centro”.

"La prima grande iniziativa della Federazione Cultura Turismo Sport Lazio prende forma a Veroli, piccolo scrigno di storia e cultura che il 2 giugno diventerà il centro del benessere, dello sport e della cultura sul territorio regionale del Lazio. Lo slogan che abbiamo scelto per Benesserci, 'Star bene è un modello', ci connota come Federazione e come parte del grande universo cooperativo laziale; insieme alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze storico/artistiche ed enogastronomiche, il modello cooperativo sarà infatti la stella polare di quello che sarà il primo villaggio del benessere fra le antiche strade di una città" dichiara Barbara Pescatori, Presidente della Federazione Cultura Turismo Sport Lazio.

Il villaggio del benessere a Veroli: attività culturali, iniziative sportive, degustazioni e incontri

Il primo venerdì di giugno, la suggestiva città ernica della Ciociaria, si trasformerà in un grande villaggio del benessere. Punta l’attenzione sullo sport come strumento di costruzione per una cultura dello star bene, il Sindaco di Veroli, Simone Cretaro: “Ospitare l’iniziativa Benesserci a Veroli è per il nostro territorio un fattore importante proprio per sensibilizzare tutti ad avvicinarsi allo sport quale elemento fondamentale di crescita e di salute. Il nostro Ente è costantemente impegnato a migliorare la dotazione infrastrutturale dell’impiantistica sportiva. Siamo, pertanto, fiduciosi che anche attraverso la manifestazione Benesserci - aggiunge il Primo Cittadino - si possa contribuire a dare ancora di più slancio alla promozione della pratica sportiva anche attraverso le numerose associazioni sportive dilettantistiche presenti ed impegnate a Veroli in varie discipline”.

Grazie alla partecipazione di un folto numero di volontari e di cooperatori, la città sarà pronta ad accogliere tutti coloro che vorranno prendere parte ai numerosi appuntamenti sportivi, culturali, enogastronomici, turistici ed educativi che si snoderanno da Porta Romana sino al Belvedere. “Benesserci è un esempio di sinergia e cooperazione da seguire che ci permette di promuovere il benessere delle comunità e dei territori della nostra Regione, di unire le nostre forze ed esperienze per creare un progetto comune, itinerante e sostenibile. Attraverso lo sport, la cultura, l'enogastronomia e il turismo, si può promuovere uno stile di vita basato sul benessere fisico e mentale, sull'accoglienza, la condivisione, la sostenibilità e l'accessibilità, oltre che sulla conoscenza del territorio, delle potenzialità che esso offre e del mondo cooperativo che si evolve” afferma Patrizia Viglianti, Assessora alle Politiche Sociali con delega allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Veroli.