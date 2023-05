Sotto il sole di Monza lo spettacolo del Volley S3

« La Lombardia ha il maggior numero di squadre di vertice, quattro in A1 femminile e due in Superlega, ma l’importanza delle società che fanno attività giovanile è fondamentale e io sono molto soddisfatto della collaborazione che c’è con i comitati territoriali e con le società di base - ha chiarito Piero Cezza, presidente del Comitato Regionale Fipav Lombardia - L’attenzione al territorio è la forza della nostra Federazione: abbiamo recuperato i numeri pre-pandemia e di questo siamo contenti anche perché sono cresciuti anche i praticanti nell’attività maschile. Ora dobbiam o essere bravi a mantenere queste tendenze ».

In piazza a Monza c’erano circa 1.500 ragazzi in rappresentanza di 20 istituti scolastici monzesi e della provincia che hanno giocato durante la mattinata, mentre nel pomeriggio spazio ai ragazzi delle 40 società pallavolistiche del territorio che hanno accettato l’invito. Ad accogliere i ragazzi c’erano gli smart coach supportati da Andrea Lucchetta e Valerio Vermiglio.

« Il Volley S3 organizzato in piazza a Monza è spettacolare, anche il meteo ci ha graziati, senza dimenticare il fatto che questa è una delle tappe nelle città che ospiteranno il Campionato Europeo - Massimo Sala presidente del Comitato Territoriale di Milano, Monza e Lecco - La città si presta molto bene, l’Amministrazione ci ha sempre supportato e siamo felici di aver potuto organizzare un evento di così alto livello ».

Paolo Pilotto, Sindaco di Monza è sceso in campo insieme a Viviana Guidetti, assessore allo sport e alle biblioteche del Comune di Monza.

« L’idea di far conoscere lo sport passa attraverso il meritorio lavoro della Federazione Italiana Pallavolo ma anche la presenza di insegnanti specialisti che mettiamo a disposizione delle scuole, specie quelle che non hanno lo specialista in scienze motorie come le materie e le elementari - ha spiegato il primo cittadino di Monza - lo sport non è solo un’aggiunta rispetto all’esperienza di crescita ma è un elemento integrativo come gli stimoli culturali: l’adolescenza e la giovinezze non devono essere fatte di vuoto ma di passione e metodo, grazie allo sport. Siamo anche orgogliosi di poter ospitare i Campionati Europei e, per questo, viva il volley ».

Nel villaggio del Volley S3 erano presenti anche Silvia Strigazzi, consigliere nazionale Fipav, e Roberto Manna, dell’ufficio scolastico di Monza Brianza.

Dopo le tappe di Verona, Ancona, Firenze, Bari, Torino e Monza il circuito del Volley S3 proseguirà con l'appuntamento di Roma (venerdì 26 maggio) e con la tappa di Perugia in programma mercoledì 31 maggio.