Il Volley S3 approda allo Stadio dei Marmi di Roma

ROMA- Il Volley S3 fa tappa a Roma. Venerdì 26 maggio saranno in migliaia i giovanissimi che parteciperanno all’appuntamento in programma allo Stadio dei Marmi con l’obiettivo di scatenarsi sui campi con la rete abbassata per favorire il divertimento e permettere a tutti di godere della bellezza del gioco.