La pallavolo laziale piange Maurizio Zeppilli

ROMA- Il volley romano e laziale piange la scomparsa di Maurizio, Mauro per tutti, Zeppilli, storico dirigente del volley capitolino, per anni deus ex machina dell’Ostia Volley Club. Mauro, fratello di Paolo, ex medico della Nazionale di calcio e dirigente del settore sanitario della Federazione calcio, ad Ostia, dove era nato e cresciuto, era conosciuto da tutti. Due anni fa aveva deciso di entrare nell’agone politico ed era stato eletto nel Consiglio del 10° Municipio dove ha dato il suo illuminato ed onesto contributo fino a ieri. Alla famiglia e a tutti coloro che gli volevano bene le condoglianze del Corriere dello Sport.